Egész Oroszországban tüntetnek a háború ellen, a rendőrség brutális, legalább 2000 embert tartóztattak le

A Meduza értesülése szerint már 2000-nél is több tiltakozót tartóztatott le a rendőrség Oroszország-szerte, miután vasárnap országos tiltakozáshullám bontakozott ki. Moszkva és Szentpétervár központjától Szibériáig tartottak és tartanak tüntetéseket, a független orosz média szerint összesen 44 városban.

Moszkvában "nemet a háborúra!" skandálással vonultak tüntetők a Lubljankán, a titkosrendőrség hírhedt székházának helyet adó belvárosi téren:

De tüntettek a főváros több pontján, például a Bolsoj Színháznál is.



A hatalom fizikai közelsége sem riasztja meg a tiltakozókat: Navalnij szabadlábon lévő munkatársai a Kreml falánál vették videóra ezeket a tüntetőket:

Moszkvát ellepték a rendőrök, Anya Vasziljeva, a Komerszant újságírója videón rögzítette, hogy a rendőrség egyes szakaszokon csak úgy engedi tovább a járókelőket, ha megmutatják nekik a privát üzenetváltásaikat a telefonjukon és a fotóikat is megnézik.



A tiltakozókkal szemben gyakori a fizikai brutalitás, az állampolgárok egy rakás erőszakos letartóztatást rögzítettek:

Az orosz fővárosban az ág is húzza az eleve sokat kockáztató tüntetőket: egy letartóztatott demonstrálókkal teli rabszállító autó balesetet szenvedett és felborult.



