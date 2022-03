Amnesty International: Háborús bűncselekmény volt a csernihivi civilek lebombázása

"A Csernihiv utcáit érő légi csapás sokkolja az ember lelkiismeretét. Ez egy könyörtelen, válogatás nélküli támadás volt olyan emberek ellen, akik csak a mindennapi ügyeiket indultak intézni, hazafelé vagy a boltba igyekeztek az utcán"- ezt mondta a március 3-án, az Ukrajna északi részén lévő Csernihiv elleni orosz bombázásról Joanne Mariner, az Amnesty International válságcsapatának vezetője. Az emberi jogi szervezet munkatársai kielemezték a 47 civil életét követelő bombatámadásról készült felvételeket, és több tanúval is beszéltek. Ezek alapján Mariner úgy látja, hogy

a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyészeinek háborús bűncselekményként kellene vizsgálnia az orosz légi csapást. Az Ukrajna elleni orosz invázió egyik leghalálosabb támadása március 3-án, délután negyed 1 körül történt egy lakott területen, amelynek a közelében semmilyen legitim katonai célpontot nem tudott azonosítani az Amnesty International. A Kyiv Independent korábban szintén azt közölte, hogy a támadás közelében iskolák, kórházak és boltok vannak, amelyeket találat ért, de katonai célpont nincs. Az Amnesty International az adatok és beszámolók elemzése alapján arra jutott, hogy a két utca kereszteződésében elhelyezkedő teret legalább 8, repülőgépről ledobott orosz bomba találta el.

Tűzoltók próbálják menteni, ami menthető a csernihivi bombázások után. Fotó: HANDOUT/AFP

A bombák okozta kráterek mérete alapján arra lehet következtetni, hogy a bombák legalább 500 kilósak voltak. Orosz és ukrán források alapján a szervezet arra következtet, hogy a bombákat egy Su-34-es vadászbombázóról dobhatták le, legalábbis március 6-án készült orosz videókon látszik, hogy hasonló bombákkal szerelnek föl egy ilyen repülőt.

A támadásban 38 férfi és 9 nő vesztette életét, akik közül beszámolók szerint többen az egyik helyi bolt előtt álltak sorba kenyérért.

Az Amnesty Internationalnek nyilatkozó egyik szemtanú, a 21 éves Alina beszámolója szerint a szülei is épp a boltba indultak volna, a támadást csak azért élték túl, mert úgy látták, túl nagy a sor, ezért inkább majd később mennek vásárolni. Több tanú is búgó-zúgó hangokról számolt be a robbanások előtt, ami tovább erősíti a gyanút, hogy a bombákat egy repülő dobta le. Ez azért is lehet lényeges, mert a repülő legénysége láthatta, hová dobja le a bombáit, és tudhatta, hogy nincs a közelben semmilyen katonai célpont.