A Mol a kormány felkérése ellenére sem veszi át a bezárt benzinkutakat

Újabb váratlan csavarral a Mol ma bejelentette, hogy mégsem veszi át a hatósági benzinár miatt bezárt töltőállomásokat. "Jelenleg több kút működtetésére is felkérte a Mol-t a kormány, de a helyzetelemzést követően úgy látjuk: a felsorolt térségekben biztosított az üzemanyagellátás. Az érintett kutak 20 kilométeres körzetében egy vagy több üzemelő töltőállomás is található. Ez azt jelenti, hogy az érintett kutak átmeneti üzemeltetése nélkül is jut elég üzemanyag minden helyi lakos számára vagy MOL vagy akár versenytárs szolgáltatótól" - közölte lapunkkal a társaság.

A Népszava írta meg, hogy három, 48 órán túl zárva tartó hazai töltőállomás ideiglenes továbbüzemeltetésére az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) már kirendelte a Molt. A három kút amúgy azért volt kénytelen bezárni, mert nem kapott üzemanyagot a Moltól mint nagykereskedőtől. Ezek szerint azonban az olajtársaság megteheti, hogy bár a kormány kijelöli az átvételre, annak mégsem tesz eleget.

"Természetesen ha olyan további helyszínek merülnek fel, ahol nem biztosítható az egyenletes és könnyen elérhető üzemanyagellátás, a MOL a jogszabály értelmében átmeneti időre átveszi az adott töltőállomások üzemeltetését. Stratégiai vállalatként ezt akkor is megtesszük, ha ez többletköltséget jelent a vállalat számára" - tett újabb ígéretet a társaság arra, hogy azért mégis átveszi majd a kutakat, ha nagyobb lenne a baj.

A Mol egyébként már november 17-én jelentkezett a kormány felhívására, miszerint szívesen átvennék a benzinkutakat, mert felelősek az ország ellátásbiztonságért. Az ITM sokáig nem kérte fel a céget az átvételekre, legutóbb azonban már igen, erre most meg a Mol jelzi, hogy mégsem veszik át, mert 20 kilométeres körzetben van másik kút.

Ebben a cikkben pedig arról írtunk, hogy úgy tűnik, a kormány legutóbbi üzemanyagárakkal kapcsolatos intézkedései újabb területeken okoznak gondot. Az ATV Híradó arról számolt be, hogy nincs elég üzemanyag a mezőgazdaságnak, emiatt több helyen leálltak a tavaszi munkálatok. Az ellátási gondot nemcsak az üzemanyagár okozza, hanem az is, hogy a 480 forintos hatósági ár következtében a magyarországi töltőállomások tizede, mintegy 200 kút végleg tönkrement.