Egy walesi konzervatív a brit parlament első transznemű képviselője

Jamie Wallis a honlapján közzétett nyilatkozatban coming outolt transzként szerdán. Ebben azt írja:

„Transznemű vagyok. Vagy hogy pontosabb legyek, az akarok lenni. Nemi diszfóriát diagnosztizáltak nálam, és már egészen kisgyerekkorom óta így érzek. Nem állt szándékomban ezt valaha is megosztani veled. Mindig is úgy képzeltem, hogy jóval azelőtt elhagyom a politikát, hogy ezt valaha is hangosan kimondtam volna.”