A spanyol miniszterelnök telefonján is megtalálták a Pegasus kémprogramot

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Margarita Robles védelmi miniszter telefonját is feltörték a Pegasus kémprogrammal, ezt közölte hétfőn a spanyol kormány. A miniszterelnök telefonját 2021 májusában és júniusában, Roblest pedig 2021 júniusában hallgathatták le az izraeli szoftverrel. A spanyol kormány szerint mindkettőjük telefonjáról szereztek is meg adatokat azok, akik a programot alkalmazták, bár hogy ezek kik lehettek, egyelőre nem tudni. Az biztos, hogy a támadás külföldről érkezhetett, hiszen a spanyol kormánynak engedélyt kellett volna adnia az országon belüli lehallgatásokhoz. A hétfői bejelentés szerint az esetet a legfelsőbb spanyol büntetőbíróság, az Audiencia National fogja vizsgálni.

Margarita Robles és Pedro Sánchez Fotó: SEBASTIAN MARISCAL/AFP

A Pegasust nem kell bemutatni a magyar olvasóknak, 2021 nyarán rengeteget lehetett arról olvasni, hogy ez a program hogyan férkőzik be észrevétlenül a megfigyeltek telefonjába, és teszi lehetővé, hogy a megfigyelő mindent lásson, amit a megfigyelt személy a képernyőjén néz, hallhasson, amit a telefon közelében beszél, és még a kameráját is bekapcsolhassa észrevétlenül. A Pegasus elvileg terroristák és szervezett bűnözők megfigyelésére fejlesztették, de ez nem gátolta meg a felhasználókat, hogy politikusok, újságírók, üzletemberek életét figyeljék meg vele.

Magyarországon legutóbb Szilas Cecília volt pekingi nagykövetről derült ki, hogy a telefonszámát is a Pegasus kémszoftver célpontjául választották ki. De az elmúlt hetekben az is napvilágot látott, hogy Didier Reynerds uniós igazságügyi biztost és Boris Johnson brit miniszterelnök közvetlen kollégáit is le akarták hallgatni.

A programot gyártó NSO elvileg csak az izraeli védelmi minisztérium engedélyével adhatja el és üzemeltetheti más kormányok részére a kémprogramot. Így tett például Spanyolországban is, nemrég ugyanis kiderült, hogy