Csődvédelmet kér a Tungsram

A Tungsram Operations Kft. hitelező partnere, az Eximbank Zrt. törvény biztosította jogával élve szerdán inkasszót nyújtott be a vállalat bankszámláira - írja a cég az Indexhez eljuttatott közleményében.

„Ez azt jelenti, hogy minden, a már a bankszámlákon lévő és beérkező pénzforrással az Eximbank rendelkezne. A Tungsram tiszteletben tartja, hogy a bank ilyen módon érvényesíti jogos érdekeit.”

Azt írják, a cég „legfontosabb prioritásként kezeli munkavállalói, vevői, beszállítói és a hatóságok felé vállalt kötelezettségeinek teljesítését, ezért a vállalat szerdán egy jogi és pénzügyi védelmet jelentő lépést tett, amely ezt az ellentétet feloldhatja: csődvédelmet kért.”

A cég közleménye szerint mindezt azért tette, hogy „a csődvédelem nyújtotta ernyő alatt továbbra is fizetni tudja a béreket és adókat, valamint végrehajthassa folyamatban lévő reorganizációját”.

A Tungsram a lépésről szerdán a törvényi előírások szerint a dolgozókat, a szakszervezeteket, az üzemi tanácsokat és bankokat is tájékoztatta.

Jörg Bauer elnök-vezérigazgató közölte, a csődvédelem „a közhiedelemmel ellentétben nem egy cég megszűnését, hanem éppen azt jelenti, hogy megpróbálják sikeres túlélését biztosítani”.

„A vállalat vezetése mindent megtesz azért, hogy a csődvédelem alatt egy rentábilis üzleti struktúrára való átállás alapján a vállalatot tovább működtesse. A cél nem változott az elmúlt hetekben kommunikált céloktól: kisebb, rugalmasabb, versenyképesebb cég létrehozása, amely innovatív üzletágaira koncentrál.”



Április végén 1600 fős leépítést jelentett be a Tungsram. A cég már régebben is komoly pénzügyi problémákkal küzdött, április 11-én kényszerleállás is volt mind az öt gyárában, az egyiket végül be is zárták, a leépítés előtt nem sokkal pedig közölték, megszüntetik hagyományos izzógyártási tevékenységüket, mert az elszálló energia-és alapanyagárak miatt masszívan veszteségesen működik az üzletág.