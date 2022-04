Dolgozóinak több mint a felét bocsátja el a Tungsram az év végéig

A vezérigazgató, Jörg Bauer szerdán tájékoztatta a szakszervezeteket és az üzemi tanácsot, majd videón tartott tájékoztatást a leépítés menetéről a Tungsram-dolgozóknak - írja a Forbes.

Bauer a leépítést azzal indokolta, hogy teljesen megszűnik a hagyományos izzógyártási tevékenység, mert az elszálló energia-és alapanyagárak miatt masszívan veszteségesen működik az üzletág.



Sallai Gábor, a Tungsram Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke szerint az elbocsátások az év végéig lezajlanak és a munka törvénykönyvében meghatározottak szerinti végkielégítést kapnak az alkalmazottak.