Több száz ukrán katonát menekítettek ki az Azovsztal gyárból

Ukrajna megerősítette, hogy közel 300 katonájukat menekítették ki a Mariupol szélén álló Azovsztal gyárból, ahol az elmúlt két hónapban heves harcok dúltak a megszálló orosz hadsereggel szemben. Mariupol romjai így most már teljesen orosz ellenőrzés alá kerülhetnek.

Hanna Mailar védelmi-miniszterhelyettes beszámolója szerint 53 súlyosan sérült katonát az oroszpárti szeparatisták által ellenőrzött Novoazovszk városába szállítottak, míg 211 katona humanitárius folyóson távozott a szintén orosz ellenőrzés alatt álló Olenyivka településre.

Oroszország a nap folyamán közölte, hogy megállapodás született a sérült katonák evakuálásáról, és tucatnyi busz indult meg értük. Az ukrán katonák hónapok óta védték a hatalmas alapterületű acélgyárat, az utóbbi hetekben már a föld alatti alagútrendszerbe beásva magukat.

Az ukrán kormány tájékoztatása szerint fogolycsere történt, elfogott orosz katonákat adnak át az acélgyár védőiért cserébe.

Éjszakai videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is arról beszélt, hogy az ukrán hadsereg, hírszerzés és a tárgyalódelegáció mellett a Vöröskereszt és az ENSZ is részt vett a kimenekítési műveletben. „Ukrajnának élve van szüksége a hőseire” – mondta erről az elnök. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy az ukrán katonákat nem fogják azonnal szabadon engedni, és időre lehet még szükség, amíg a tárgyalások lezárulnak.

Putyin még áprilisban döntött úgy, hogy az orosz csapatok ne ostromolják tovább az üzemet, mivel a nyílt harc sok orosz áldozatot jelenthetett volna. De a teljesen körbevett gyár elleni tüzérségi támadások azóta is előfordultak.

Azt egyelőre nem tudni, hogy hány ember maradt a gyár labirintusszerű alagútrendszerében, amit úgy terveztek meg, hogy egy nukleáris csapást is túl lehessen ott vészelni. Az ukrán miniszterhelyettes elmondása szerint a hadsereg és a többi fegyveres erő továbbra is azon dolgozik, hogy kimentsék azokat, akik még maradtak.

Mailar dicsérte a gyár védőit is, mint mondta, mindent, amit kért tőlük a hadvezetés, maradéktalanul megtettek, ugyanakkor a pozíciójuk fenntarthatatlanná vált, mert lehetetlen volt katonai eszközökkel felszabadítani a gyárat körbefogó ostromgyűrűt.

Hétfő éjjel az ukrán hadsereg vezetése is hősökként köszöntötte az Azovsztal védőit, akik ellenállásának köszönhetően tudta Kijev megszervezni a déli védelmi vonalakat. (BBC, Reuters)