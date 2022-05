Az orosz vezetés népirtásra bujthat Ukrajnában

Oroszország népirtásra bujtogat és megsértette az ENSZ népirtások megelőzéséről szóló egyezménye (CPPCG) több cikkelyét is, állítja jelentésében a téma harmincnál is több nemzetközi szaktekintélye, akik szerint már most elég bizonyíték gyűlt össze ennek alátámasztására. Szerintük már most fennáll a népirtás komoly és azonnali veszélye, amit tömeggyilkosságok, kényszerdeportálások, illetve az orosz vezetők az ukránokat lealacsonyító, emberi mivoltukat megkérdőjelező retorikája is alátámaszt.

A Bucsában lemészárolt, exhumált polgárok újratemetése a helyi köztemetőben. Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

A jelentést, amin jogtudósok és népirtás-szakértők dolgoztak, a Raoul Wallenberg Emberi Jogi Központ és az amerikai New Lines Institute for Strategy and Policy agytröszt állította össze. Pénteken teljes egészében nyilvánosságra is hozzák majd, de előzetesen már több kormánynak és nemzetközi szervezetnek, illetve a CNN-nek is megküldték.

"Alapos és részletes áttekintése a rendelkezésre álló bőséges bizonyítékoknak" - jellemezte a jelentést Azeem Ibrahim a New Lines Institute nevében. Ő maga márciusban járt Ukrajnában bizonyítékok után kutatva. Mint mondta, már amit eddig tapasztalhattak a háborúban, az is "népirtó jellegű a természetében, a nyelvhasználatában és a végrehajtása módjában, ez nagyon is világos". A jelentés írói felhívták a figyelmet, hogy a CPPCG egyezmény aláírói az egyezmény ratifikálásával jogi kötelezettséget vállaltak a népirtások megelőzésére is, ezért cselekvésre szólították ezeket az országokat. "Nem maradt időnk, meggyőződésünk szerint nagyon is valós a népirtás veszélye. Az egyezményt aláíró 151 országnak, köztük oroszországnak mindent meg kell tennie ennek megakadályozásáért, különben megsértik az egyezményt" - mondta Ibrahim.

Az persze kérdéses, hogy Oroszországot ez egyáltalán érdekli-e. A jelentés kifejezetten azzal vádolja az orosz legfelső vezetést, hogy az ukránok önazonosságának folytatólagos tagadásával lényegében előkészítik a népirtást, felbujtói annak. Vlagyimir Putyin több nyilatkozatát, például pszeudotörténelmi esszéjének megállapításait, mely szerint az ukránoknak "nincs is joguk a létezésre", önmagában is a CPPCG megsértésének tartják. Ahogy azt is, hogy az orosz hadsereg többször is "következetesen embertelenségeket követett el ukrán polgárok ellen". Példaként a bucsai, Sztariji Bikiv-i tömeggyilkosságokat, illetve a Szumi és Csernihiv megyékben óvóhelyek, menekülőutak és kórházak elleni célzott támadásokat hozták fel.

A CNN szerint a jelentés legmegrázóbb részében felidézik, hogy 1995-ben a világ már csak akkor értesült a srebrenicai mészárlásról, több mint hétezer bosnyák fiú és férfi lemészárlásáról, amikor már túl késő volt lépni. "2022-ben megvannak a képességeink, hogy az ilyen embertelenségeket pontosan nyomon kövessük kibontakozásuk közben, így megfelelően reagálhassunk rájuk" - áll a jelentésben. (Via CNN)