Egyedül, az iskolája romjai között tartott szalagavatót a 16 éves ukrán lány

Nincsenek rajta halottak vagy sebesültek, mégis igen erős háborús kép készült egy, az iskolája romjai között, a szalagavatóra vett menő piros ruhájában pózoló harkivi diáklányról. A fotót az anyja készítette és a Kanadában élő nagynénje osztotta meg.

Anna Episheva: My niece was supposed to graduate this year from her high school. She and her friends bought dresses and were looking forward to this day. Then Russians came. Her school was directly hit and destroyed. Today she came back to what is left of her school and her plans pic.twitter.com/q9cJW2j8f0