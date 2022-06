„Abba kell hagyni a céltalan orbánozást”

A Momentum május végi tisztújító kongresszusa Gelencsér Ferencet választotta a párt elnökévé, Hajnal Miklós és Kerpel-Fronius Gábor ellenében.

Azt mondja, a Momentum tisztújításának csak a végeredménye tartozik a nyilvánosságra, a folyamat a párt belügye, és azért tudott győzni, mert végigjárta a szamárlétrát.

Nem ideológus akar lenni, hanem megoldóember, és csak két évre vállalta a feladatot: akkor se indul újra, ha teljesül a célja, és az EP-választáson a Momentum lesz a legerősebb ellenzéki párt.

Nincs konkrét terve és stratégiája, de országos problématérképet készíttet, hogy ne Pestről mondják meg, vidéken kinek mire van szüksége.

Az ellenzéknek kormányzóképesnek kell lennie, mire a romló gazdasági helyzet miatt az emberek többé nem hisznek a Fidesznek, ami amúgy egyre jobban hasonlít az MSZMP-re.

A parlamenti cirkuszpolitika értelmetlen, a Momentum tudatosan nem nyafog például a házelnök önkényeskedése miatt.

A Momentum tisztújítása nem volt nyilvános, és az eredményen kívül semmit sem tudni a történtekről. Miért ön győzött? Miről szólt a jelöltek vitája, milyen ajánlatot tettek a jelöltek a pártnak?

Mindenki azzal kalkulált, hogy a párt elnökét Donáth Annának fogják hívni. Én is. Amikor kiderült, hogy nem indul, kicsit mindenki leült, hogy akkor hogyan tovább. Nem voltak elnöki ambícióim, viszont egy olyan szituációba kerültem, hogy valakinek muszáj felállnia, feltűrnie az ingujját és munkához látnia, mert vezetni kell a közösséget. 2016 óta vagyok Momentumban, alapító vagyok, végigjártam a szamárlétrát, voltam egyszerű aktivista, helyi szervezeti vezető, önkormányzati képviselő, alpolgármester, küldött, országgyűlési képviselőjelölt, frakcióvezető-helyettes, most pedig elnök. Nagyon sok küldött tudott azonosulni a különböző szintekkel.

De mi volt a programja? Kerpel-Fronius Gábornál nem lett volna ilyen jó kezekben a párt?

A Momentum egy demokratikus közösség. Nem mindig ugyanaz a 2-3 ember cirkulál, mint más magyarországi pártokban az elnökségi szinten. A vita és a verseny nagyon fontos, mert kihozza mindenkiből a legjobbat.

Mit mondott, miért szavazzanak önre a küldöttek?

Az ajánlat sokrétű volt. Azt láttam az elmúlt 12 évben, hogy az ellenzék folyamatosan reaktív politizálást folytat, teljesen eltűnt a proaktivitás az ellenzéki oldalról. Az én ajánlatom az volt, hogy erősítsük meg a saját közösségeinket, hallgassuk meg a saját tagságunkat, hogy ők mit gondolnak a világról, nekik mik az elképzeléseik, készítsünk egy problématérképet, és a végén szintetizáljunk. Öt éve, az olimpiai kampány óta ez a párt folyamatosan kampányban van. Nagyon kevés időnk volt, hogy befelé figyeljünk, önfeflexívek legyünk.

Tehát semmit nem mondott a jövőbeni stratégiáról vagy a párt politikai identitásáról?

Én nem ideológusnak jelentkeztem, magamat egy fixernek, pragmatikus embernek tartom. Alapból úgy indultam, hogy két évben gondolkodom, azt szeretném, hogy két év alatt erősödjenek meg a párt közösségei, és eljussunk egy olyan szintre az EP-választás utánra, hogy indifferenssé váljon, hogy ki a párt elnöke. Ha megfelelő struktúrák, folyamatok vannak, az intézményi keret gyakorlatilag fenn tudja tartani önmagát.

A médiaüzeneteken meg a közösségi médián alapuló politikai kommunikáció korszakában, amikor az arcok, a személyiségek vannak előtérben, a Momentum inkább a kiszámíthatóságra, a megbízhatóságra épít, és hogy a politikusainak a karaktere másodlagos?

Ez részben igaz csak. Elengedhetetlen, hogy a választópolgárok az embert is lássák a politikusban. Ettől valós, ettől önazonos, életszerű. De azt is állítom, hogy nem egészséges az, hogy vannak olyan pártok, több is, amiket egy-egy emberhez kötünk. Ha azt mondjuk, hogy Fidesz, akkor Orbán Viktor. Ha azt mondjuk, hogy DK, akkor Gyurcsány Ferenc. Szerintem egy párt akkor ellenálló, akkor stabil, ha sok politikust tudnak kötni hozzá. A Momentumnak az egyik legfontosabb feladata a következő másfél évben az, hogy olyan ismert arcokat prezentáljon a magyaroknak, akik egy-egy szakterületet lefednek, hogy ha népegészségügyi vagy honvédelmi kérdések merülnek fel, akkor az emberek emlékezzenek, hogy igen, van az a momentumos úr vagy hölgy, akiről tudom, hogy mit gondol.

Fotó: Németh Dániel/444

Miért nem lehet szinte semmit tudni arról, hogy mi történt a májusi tisztújítón? Miért volt zárt a tisztújító kongresszus?

Szerintem a párt belügye, hogy ki hogyan szavaz, ki kire szavaz, milyen folyamatokon keresztül. Ez kicsit olyan, mint az üzleti világban az üzleti titok. Ilyen szempontból a küldöttgyűlés egy megbízott, bizalmi kör, amely kiválasztja azt a személyt vagy személyeket, akik vezetni fogják. Itt őszinte viták vannak, és azt gondolom, hogy a párt belső ügyei csakis a pártra tartoznak.

Az előző elnökségből csak egy ember maradt bent: mintha kétévente teljesen lecserélődne a párt vezetése. Ez miért van így?

Egyrészt a hét elnökségi tagból csak kettő indult újra, a többiek családi vagy egyéb okok miatt nem jelöltették magukat. És hát a választási kudarcnak nálunk most ez a változás a következménye, ami amúgy a Fideszben vagy a DK-ban nemigen fordulhatna elő.

Azért az elnökjelöltek kortesbeszédeire be lehetne engedni a sajtót, attól talán nem sérülne a Momentum intim belső élete. Ha a Momentum tisztújítása azt demonstrálja, hogy nincsenek a pártot leuraló figurák és egyenlő esélyekkel indulhat bárki a vezető posztokért, akkor annak a nyilvánosság jobb eszköze, mint hogy egy interjúban kell küzdeni, hogy valamit megtudjunk arról, mi történt.

Egy szervezet vezetőjének a kiválasztása részben intim folyamat, és emiatt érthető, hogy ez nem sajtónyilvános. Az érdekes a választóknak, hogy mit gondolunk a világról, adópolitikáról, nemzetről, családról, az egyén szabadságjogairól, az ország külkapcsolatairól, hogy milyen a viszonyunk az EU-hoz, a NATO-hoz és a szomszédainkhoz.

Tegnap kísérletképpen megkérdeztem a szerkesztőségi listán, hogy ki mit kérdezne a Momentum új elnökétől. Csak ketten reagáltak, ők is csak annyit, hogy semmit. Azért az csak elmond valamit, ha még a politika iránt érdeklődő újságírók se tudnak releváns kérdéseket megfogalmazni, amikor egy fontos ellenzéki párt új elnöke interjút ad, nem?

A Momentum tagsága nagyon széles társadalmi rétegeket fed le. A mi felelősségünk, hogy ezt megfelelően kommunikáljuk.

De mit?

Hogy a Momentum alapvetően egy centrista párt, és 2008 óta nem nagyon van értelme jobb- és baloldali felosztásról beszélni. A középosztály tipikusan a jobboldalt, a konzervatív oldalt szokta támogatni, a legnagyobb félelme mindig a lecsúszás. Most itt vagyunk egy olyan gazdasági helyzetben, ahol nagyon súlyos lecsúszás fenyegeti a középosztályt, aminek a megoldására a baloldali szakpolitikák lehetnek a megoldások. Tehát valójában szerintem ezeknek a címkéknek már semmi értelmük nincs.

Fotó: Németh Dániel/444

Az elődje, Donáth Anna igazságosabb, emberségesebb politikát, vagyis balosabb programot hirdetett. Ön a tisztújítás előtt a nemzet gyarapodásáról írt, és hogy ne az állam mondja meg, ki mitől magyar, ami konzervatívabb fókusz.

Engem úgy neveltek, hogy felelősek vagyunk a döntéseinkért. Számomra elképesztő, hogy a magyar állam mennyire infantilizálja a választópolgárokat és a saját nemzetét. Felnőtt emberekről beszélünk, akik szavaznak, és akik döntenek. Erre mondtam, hogy nem kell hogy az állam mondja meg, hogy mit gondoljak, mert köszönöm, de van egy világképem, nincs rá igényem, hogy 133 vagy épp 135 bátor ember eldöntse helyettem, hogy én mit gondoljak a világról. Erre ott voltak a szüleim, a tanulmányaim, számtalan könyv amit elolvastam, számtalan utazás, munkahely és élettapasztalat, ami összerakta bennem, hogy mit gondolok a világról.

Mondok egy példát: én teljesen magamtól jártam gyerekként hittanra öt évig. Majd a saját döntésemből megkeresztelkedtem. Ettől függetlenül nem járok templomba, és valójában nagyon sok vallás iránt érdeklődtem. Dolgoztam Indiában tibeti menekültekkel 2013-ban, ott megismerkedtem a buddhizmussal. A kedvenc könyvem Max Weber A protetáns etika és a kapitalizmus szelleme című könyve, az a bibliám. Ezekből a könyvekből én összerakom magamnak, hogy amúgy mit gondolok a világról. Azt hiszem, ez az egyik legnagyobb bűne ennek a rendszernek, hogy az emberek pszichéjébe hatol, és kijelöli számukra, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezzel nem csak a döntés jogát veszik el tőlük, de értékítéleteket hoznak, és az embereknek lelkiismeret-furdalást okozhat, ha mást gondolnak, mint a kormány. Számtalanszor megkaptam az elmúlt hat évben, amikor mondjuk pultoztam vagy szórólapoztam, hogy hazaáruló vagyok, külföldi ügynök, Soros-bérenc, Gyurcsány kottájából játszom. Engem ez felháborít. Én ugyanúgy része vagyok a nemzetnek, ugyanúgy ezért az országért dolgozom. Azért pultozok 40 fokban, hogy olyan üzeneteket közvetítsek, amik véleményem szerint a teljes magyarság javára, hasznára szolgálnak. Nem tudom, ez mennyire volt válasz a kérdésére.

Inkább magáról beszélt, a kérdés arra irányult, hogy jelenti-e az elnökké választása a Momentum konzervatív irányba tolódását.

Épp ezért szép a Momentum, mert a célt illetően ugyanazt gondoljuk, a hogyant illetően lehetnek véleménykülönbségek, de azok se nagyok. Szinte mindannyian a centrumhoz viszonyítjuk magunkat, és ahhoz képest lehetünk szociálisan érzékenyebbek vagy épp liberálisabbak. Az egyik meghatározó élményem, hogy az unokaöcsém, aki Hongkongban született és nőtt föl, eljött Magyarországra meglátogatni. 11 éves volt ekkor, A metróban azt kérdezte tőlem, hogy itt miért szomorú mindenki. Körbenéztem, és mindenki a saját ölét nézte. Akkor jöttem rá, hogy amíg a legnagyobb problémád, hogy miből fogsz élni holnap, és a mindennapi gondolataid a megélhetésed körül forognak, addig valóban nem tudsz boldog lenni. És ez nem jobb vagy baloldali kérdés, ez a nemzet kérdése. Lehet hogy közhelyesen hangzik, de az én célom az, hogy ez az ország egy boldogabb ország legyen. Az állam ne akarja helyettem eldönteni, hogy mitől leszek magyar. Ne akarja helyettem eldönteni, hogy kit szerethetek. Ne akarja elmondani helyettem, hogy mi a helyes és mi a helytelen.

Lehet, hogy a Fidesz megmondja, hogy mi jó és mi nem, de sikeres, mert van egy viszonylag egyszerű ajánlata. Gondoskodik a preferált társadalmi csoportok viszonylagos jólétéről, és ehhez kapcsol egy sajátos ideológiai körítést. Hogyan versenyezhet a Momentum a Fidesszel, ha nincs ezzel felérő ajánlata?

A késői Kádár-korszakban is az állam akarta megmondani, hogy az emberek mit gondoljanak. Ne szóljanak bele a politikába, és cserébe az állam nem figyel oda, hogy ki hogyan ügyeskedik. Ez most is így van. Orbán Viktor a kádári nosztalgia vonatára ültet fel sok magyart, többek között az édesapámat is. Eközben véresszájú antikommunistaként határozza meg magát, míg a gazdasági intézkedései, például az árstop meg a rezsicsökkentés, baloldali intézkedések. Csakhogy ez egy eléggé zárt rendszer, és ha az ember nem gázszámlaként fizeti be a gáz árát, attól még befizeti áfaként, szja-ként, ilyen-olyan hozzájárulásként. Ahogy a Kádár-rendszer se bírta fenntartani a gulyáskommunizmust és a végén már hiteleket kellett felvennie, ennek a rendszernek is ez lesz a vége.

Fotó: Németh Dániel/444

Ez már elkezdődött.

Igen, amit extraprofit-adónak és társainak nevezünk, azok semmi másról nem szólnak, mint arról, hogy a kormány kifizetteti a választókkal a saját kampányát. Az elmúlt 12 évben képtelen volt az országot ellenállóvá tenni a gazdasági sokkhatásokkal szemben. Súlyos, disztópikus 18 és 24 hónapot látok hazánk előtt, és nagyon félek attól, hogy árupiaci válság következik, adott esetben nem lesz kenyér a polcokon. Hiába próbálják majd az embereket propagandával etetni, el fogunk jutni egy olyan pontra, hogy a kormány azt fogja mondani, hogy inkább nekem higgyél, mint a saját szemednek. Ez lesz az a pont, ameddig az ellenzéknek be kell bizonyítania, hogy készen áll a kormányzásra.

Tehát az ellenzék egyetlen esélye, hogy az emberek a gazdasági helyzet miatt elfordulnak Fidesztől?

A Fidesz ajánlata egy 10 éves gazdasági konjunktúra meglovagolására épült, de valójában nem volt lényegi tartalom, üres frázisaik voltak. A Fidesz nem jobboldali, hanem egy nemzetieskedő párt, ami önmagát polgáriként definiálja, miközben a polgári holdudvar, ami korábban jellemezte, rég elhagyta, a párt meg egyre inkább az MSZMP-re emlékeztet.

Ha az ellenzék esélye az, hogy a gazdasági helyzet annyira rossz lesz, hogy az emberek elfordulnak a Fidesztől, mi értelme van a Momentum számára a parlamenti politizálásnak a kétharmaddal szemben?

Az első parlamenti felszólalásomat azzal kezdtem, hogy “jaj”. Csalódás látni, hogy abban a házban, aminek a falai között azért az ember néha libabőrös lesz, nem beszélünk arról, hogy a nemzetről mit gondolunk. A szakmai kérdésekre az a válasz, hogy Soros, Gyurcsány, Brüsszel. Elképesztő intellektuális deficit uralkodik a Parlamentben, ami hihetetlenül fájó. Be kell menni, el kell végezni a munkát, hiszen erre kaptunk felhatalmazást közel kétmillió embertől. De a munka jelentős része a Parlamenten kívül fog zajlani, a közösségünk megerősítésében és abban, hogy a vidéki emberek számára is prezentálni tudjunk valós, életszerű és számukra elfogadható, kedvező ajánlatokat.

Milyen ajánlatokat?

El kell menni az ország minden pontjára, beszélgetni kell a helyiekkel. Ott kezdődik az egész folyamat, hogy egyrészt meg kell tudnunk ismerni egymást, mert ki kell jelenteni, hogy a budapesti értelmiségi elit teljesen elszakadt a vidéki Magyarországtól, nem értik a problémáikat, nem tudják azokat kezelni. Nem jó, ha Budapestről akarják megmondani a vidékieknek, hogy nekik mi a jó. A vidékiek pontosan tudják, hogy nekik mi a jó. Meg kell őket kérdezni, hogy hogy tudunk segíteni, mi az, ami a te életedet jobbá tenné, amire neked szükséged van ahhoz, hogy egyről a kettőre jussál.

Fekete-Győr András áprilisban azt mondta, hogy a Momentum a Hadházy-modellt fogja követni, bojkottálja a parlamentet és azon kívül látja az ellenzéki politizálás terepét. Ehhez képest bementek: miért puhultak meg?

Egy kompromisszumos megoldás született. Felháborító, hogy Hadházy Ákos azóta sem tudja letenni az esküt, nem engedik hogy ellássa a képviselői feladatait és éljen a mandátumával. De ő egy független képviselő, míg nekünk van egy pártunk és szervezetünk, aminek szintén meg kell felelnünk. Nem tehetjük meg a Momentum választóival, hogy nem képviseljük őket a parlamentben.

De ha képviselik őket, miért nem álltak bele jobban a konfliktusba Kövérrel, aki megtagadta a kért bizottsági tagságot öntől és más momentumos politikusoktól?

Minden képviselőnek törvény adta joga, hogy tagja legyen egy bizottságnak. Kövér végül engem is javasolni fog, csak nem a külügyi, hanem a honvédelmi bizottságba.

Fotó: Németh Dániel/444

El fogja fogadni?

Nem látom okát, hogy ne fogadjam el, és engem érdekel ez a téma.

A házelnök, aki az ellenzéket internacionalista ügynököknek tartja, nem abba a bizottságba jelöli, amit kért, de mivel mégiscsak jelöli valahova, ezért elfogadja?

Amikor kétszámjegyű az infláció, amikor az államnak ársapkákat kell kihelyeznie, ott huszad- vagy századrangú kérdés, hogy a Momentumnak van-e plusz egy bizottsági helye. Nem ezek a valódi problémák. Ha Kövér Lászlót boldoggá teszi, hogy a Momentumtól elvehet bizottsági helyeket, ha ettől jobban alszik, hogy össze tud kacsintani a fideszes képviselőtársaival, akkor legyen meg ez az öröme. Ezen mi túl tudunk lendülni.

Van még a parlamenten kívüli munkában más ötletük az országos problématérkép felállításán kívül? Például amilyen az olimpiai kampány volt.

Van egy elég nagy elképzelésem, de ez csak pár hónap múlva lesz aktuális. Fel kell rázni az embereket az apátiából.

Az áprilisi választás egyik fontos újdonsága volt, hogy létrejött egy civil aktivista réteg, amelyik hajlandó mozgósítani a szabadidejét, erőforrásait a rezsim leváltásáért. Felmerült, hogy a párt valahogy intézményesítse velük a kapcsolatot?

Elengedhetetlen, hogy a civil energiákat, tettrekészséget egy irányba csatornázzuk. De nem akarunk rátelepedni a civil szervezetekre, a viszony velük mindig óvatos, mert ezek nem véletlenül civil és nem pártszervezetek, még a látszatát is el kell kerülni, hogy egy párt le akarja őket uralni. A civilek olyan visszajelzéseket tudnak adni a pártról, amikre mi magunktól adott esetben nem vagyunk képesek. Ilyen szempontból kiemelném a C8-at, ami egy lokális, nagyon pezsgő, élő, politikai vitákkal teli csapat a 8. kerületben. Ezeket a kritikákat kell beemelni.

Miért volt a Momentum a fővárosi alpolgármesteri poszt kapcsán harciasabb a DK-val az újbudai pozíciókért, mint Kövérrel a parlamenti bizottságiakért?

Amikor a parlamentbe bekerültünk, még nem voltam elnök. A XI. kerületi probléma most került elő, nem kell és nem is szabad a választópolgárokat a pártok nézeteltéréseivel terhelni, ezeket házon belül tudni kell rendezni. A mai napig vannak országok, ahol a házasságok alapja nem a szerelem.

A Jobbik el van foglalva a belügyeivel, az ellenzéki oldalon két másik számottevő erő van, a DK és a Momentum. Hasonló pályán játszanak, a nagyvárosokban erősek, érthető, hogy rivalizálnak, de mégiscsak normalizálni kell a kapcsolatot. Mit lehet ezért tenni?

Volt egy pártközi megállapodás 2019-ben, hogy hogyan képzeljük vezetni a helyi önkormányzatokat, helyi szinteket. Akkor merülnek fel problémák, ha valakik ezt a megállapodást nem akarják betartani. Sokszor nem a pártok, hanem a személyek között vannak ellentétek. Nekem a legnagyobb tanulság 2,5 év alpolgármesterség után az, hogy meg kell látni az embert a pártlogó mögött. A helyi konfliktusok általában nem abból erednek, hogy a pártok nem értenek egyet, hanem hogy egyes emberek között nincs kémia.

Ön tárgyalt Gyurcsánnyal?

Igen.

És megvolt a kémia? Végül is elsimult a konfliktus, Újbudán az történt, amit

a Momentum akart.

Arra jutottunk, hogy a pártoknak és az ellenzéki szavazóknak is az az érdeke, hogy mindenki betartsa a 2019-ben kötött megállapodást, és felfogja, ahogy ezek nem pozícióharcok, hanem felelősségi körök. Nem megengedhető, hogy ilyen konfliktusok eszkalálódjanak.

Fotó: Németh Dániel/444

Ennyit kellett mondani, és Gyurcsány bólintott, hogy oké, akkor a Momentum töltheti fel a megüresedett 11. kerületi testületi posztokat?

Van egy új főpolgármester-helyettese a városnak, ez a válasz a kérdésére. De egy kicsit beszélnék arról, hogy szerintem nem fér el hat ellenzéki párt az ellenzéki oldalon. A kínálat nem találkozik a kereslettel. Ebből a szempontból a 2024-es EP-választás vízválasztó lesz.

Külön kell indulniuk a pártoknak az EP-választáson, hogy tisztuljon a mezőny?

Egyénileg kell indulniuk, saját jogon, hogy kiderüljön, mit gondol a társadalom az egyes politikai szereplőkről.

Két évre választották meg. Kitűzött valami célt maga vagy a párt elé a terminus végére?

Igen. A 2024-es EP-választáson a Momentumnak kell lennie a legerősebb ellenzéki pártnak.

Több mint két hónapja volt a választás. Ön a Momentumnak milyen parlamenti profilt szán?

Abba kell hagyni a céltalan orbánozást, mert semmi értelme, és semmi foganatja. Messzemenőkig nem értek egyet a parlamenti cirkuszpolitizálással, amit 2018-22 között láttunk, ez tőlem nagyon távol áll, lehet hogy azért is, mert olyan családban nőttem fel, ahol ennek nem volt divatja. Azt a tényt kell megmutatni a választóknak, hogy ez egy komoly szervezet, komoly elképzelésekkel és szándékkal, és nem egy startup. Ez a párt azért jött létre, mert rettenetesen csalódtunk abban, ami 2010 előtt és után történt. Azt kell bemutatnunk, hogy mit csinálnánk másként és jobban.

Szóval amikor nem megy bele Kövérrel az adok-kapokba, vagy nem reagál, amikor a legelső felszólalása közben Rétvári Bence beszólogat, akkor az egy tudatos döntés?

Nekem volt gyerekszobám. A mi családunkban ha valaki megszólal, akkor valaki más elhallgat. Számomra elképesztő, hogy a képviselők nem tisztelik meg egymást azzal, hogy végighallgatják, amikor valaki öt percre felszólal. Általában a fülhallgatóval a fülemben ülök, hogy halljam, mit mondanak a többiek, mert érdekel. Jellemző, hogy ez a Pesti TV-ben úgy jelent meg, hogy én éppen kapom az utasítást a fülhallgatón keresztül.

***

Gelencsér Ferenc (31 éves)

2015-ben szerzett nemzetközi kapcsolatok szakértő alapdiplomát az ELTE-n. A Corvinuson 2016-ban kezdett nemzetközi tanulmányok mesterszakos tanulmányait 2020-ban felfüggesztette.

Dolgozott menekültekkel Indiában, sales-esként egy budapesti szállodában és pénzügyi elemzőként egy multinál.

2016-os, alapító tag a Momentumban, és az I. kerületi szervezet vezetője. 2019-ben önkormányzati képviselő lett, majd a képviselőtestület városfejlesztési és környezetvédelmi alpolgármesterré választotta. A 2021-es ellenzéki előválasztáson alulmaradt Csárdi Antallal szemben. 2022-ben az ellenzéki listáról jutott be a parlamentbe. A Momentum tízfős képviselőcsoportja frakcióvezető-helyettessé választotta. Május végén a Momentum elnökévé választották, már az első körben megszerezte a küldöttek abszolút többségének támogatását.

Ismertebb politikai akciói az I. kerülethez kötődnek. Ő leplezte le a választás után, hogy a távozó polgármester egy teherautóval máig ismeretlen tartalmú dobozokat vitetett el a polgármesteri hivatal épületéből. Az ő javaslatára törölték el a vári vendéglátósok vendégeinek ingyenes VIP-parkolását. És ő volt a Red Bull Air Race abszurd mértékű kerületi közterület-használati kedvezményeinek a fő ellenlábasa.

Gyakran említi konzervatív gyökereit, MDF-alapító, ma Fidesz-szavazó édesapját, és hogy 2010-ben első szavazóként a Fideszre szavazott.