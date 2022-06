Új Audi-gyáregység építését jelentette be Szijjártó Péter

Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter 2022. május 15-én Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

Hozzávetőleg 120 milliárd forintos beruházással elektromos meghajtásért felelős gyáregységet épít Győrben az Audi, létrehozva ezzel ötszáz új munkahelyet - jelentette be kedden Szijjártó Péter az MTI jelentése szerint.

A külgazdasági és külügyminiszter az Audi MEB Eco. beruházása nyomán úgy nyilatkozott, hogy az új üzemben a Volkswagen konszern legújabb elektromos motorjait gyártják majd.

A termelés a tervek szerint 2025-ben veszi kezdetét, és ehhez egy új gyártóterületet alakít ki a vállalat. A kormány 8,5 milliárd forinttal támogatja a fejlesztést.

Az itt készülő új, modulrendszerű elektromos hajtásokat (MEB ECO) a Volkswagen kis méretű elektromos autóiba építik majd be. Az elektromos hajtáshoz szükséges lemezcsomag és forgóegység (rotor) is Győrben készül majd, és a későbbiekben itt zajlik a teljesítményelektronika gyártása is.

A külügyminiszter a nyilatkozatában az autógyártás fellendülésével büszkélkedett: elmondása szerint 11 év alatt a szektor termelési értéke 3600 milliárd forintról 9400 milliárd forintra nőtt, ez idő alatt az ágazat által biztosított munkahelyek száma 86 ezerről 158 ezerre ugrott.

Szijjártó kiemelte, hogy Magyarország ma már a világ 20. legnagyobb járműipari exportőre, nagyban köszönhetően az Audinak, amely Győrben hozta létre a világ legnagyobb autóipari motorgyárát. Csak tavaly 171 ezer autót gyártott a német óriásvállalat Győrben, ahol 13 ezer munkavállaló dolgozik. A kiszolgáló cégekkel együtt a német óriásvállalat összesen 25 ezer család megélhetését biztosítja.

A külügyminiszter arról is beszélt, hogy miután 2018-ban megkezdődött Győrben az elektromos motorok szériagyártása, Magyarország fontos szerepet vállal az autóiparban zajló „elektromos forradalomban”, és ehhez a folyamathoz illeszkedik a most bejelentett új gyáregység létesítése is.