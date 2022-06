Egyre betegebbek a magyar erdők, kevesebb a haszonállat, de már látszik, hogy akkumulátorgyártó nagyhatalom leszünk

Megjelent a KSH Magyarország Számokban, 2021 című kiadványa, rengeteg adattal, grafikonnal a gazdaságról, a társadalomról, a környezetről és a digitalizációról. Kiemeltünk ezekből 8-at. (Indult egy saját sorozatunk is, a Mi az ábra?, az első a forint gyengülését hasonította össze a környező országok valutáinak teljesítményével.)

Nincsenek jó állapotban az erdőink. 2010-ben még az erdők fele volt egészséges, 10 évvel később már csak alig több mint negyede. Ennek oka többek között a mesterségesen magasan tartott vadlétszám.

Fotó: KSH: Magyarország számokban, 2021

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egy júniusi 11-ei tüntetésen már demonstrálta, de a KSH kiadványából is világosan kiderül: kevés a fiatal tanár, különösen az általános iskolákban, egyre feljebb tolódik a korfa.

Fotó: KSH: Magyarország számokban, 2021

2021-ben megtört a lakásépítésekre országosan jellemző, 2016 óta tartó növekvő tendencia. A kiugró 2020-asnál 29 százalékkal, de a 2019-esnél is 5,8 százalékkal kevesebb lakás épült. Ennek okai a KSH szerint alapvetően a 2020-ban megváltozott piaci-jogszabályi körülmények és a járványhelyzet. Megjegyzik azt is, hogy az otthonteremtési program hatására – az alapanyagárak miatt jelentősen emelkedő lakásépítési költségek ellenére – az előző évi alacsony bázisnál 33 százalékkal több lakás építését tervezik.

Fotó: KSH: Magyarország számokban, 2021

Abban semmi meglepő nincs, hogy a feldolgozóiparban a legnagyobb arány a járműgyártásé. Ugyanakkor a termelés a járvány előtti, 2019-es évhez képest 12,8 százalékkal, de még 2020-hoz képest is 1,9 százalékkal esett vissza, a KSH szerint jórészt a globális chiphiány miatt. Ez a probléma az elektronikai ipart is érintette, teljesítménye ennek ellenére nagyobb volt, mint az előző évben. Van persze a járműgyártáshoz kapcsolódó terület, ami dinamikusan bővült, mégpedig az elektromosmotor- és akkumulátorgyártás felfutása miatt a villamos berendezések gyártása.

Fotó: KSH: Magyarország számokban, 2021

Az itt gyártott autók hozzák továbbra is a legnagyobb exportbevételt, de már látszik, hogy beindultak a már ide telepített akkumulátorgyártó-kapacitások is. Ennek környezetterhelő hatása komoly gond lehet, Palkovics László miniszter is megoldandó kérdésként beszélt a parlamenti meghallgatását a gyártáshoz használt víz mennyiségéről, miközben további gyárak létesítését jelentették be 2021 óta.

A behozatalnál két fontos energiahordozó, az elektromos energia és a földgáz is bekerült a top 5 termék közé. Már 2021-ben is drasztikusan emelkedtek a világpiaci árak, de ez az orosz–ukrán háborúval csak tovább romlott. A termék külkereskedelmében még többlet volt (1,9 milliárd euró), de 2008 óta nem volt ilyen alacsony ez a szám.

Fotó: KSH: Magyarország számokban, 2021

Miközben autókat gyártunk, egyre csökkent az itthon forgalomba gépkocsik száma. Nehezebb is most új autót venni, de az itthon forgalomba helyezett használt autók száma is jóval alacsonyabb, mint 2020 előtt.

Fotó: KSH: Magyarország számokban, 2021

A mezőgazdaságban a növényi termékek – elsősorban a gabonafélék és az ipari növények – súlya az utóbbi években nőtt, miközben az élő állatok és az állati termékek részesedése csökkent. 2021. december 1-jén csak tyúkból volt több, mint egy évvel korábban (11 százalékkal), szarvasmarhából, sertésből és juhból (3,3–6,0 százalékkal) kevesebbet tartottak.

Fotó: KSH: Magyarország számokban, 2021

A koronavírus pusztító hatása látszik a halálozási statisztikákon is. 2021-ben jelentősen megnőtt a halálozások száma, növelve a természetes fogyás ütemét. 62 ezer volt a halálozások és a születések közötti különbség.

Fotó: KSH: Magyarország számokban, 2021

Tavaly 155 ezer ember halt meg Magyarországon, többen, mint a második világháború óta bármikor. (A koronavírus előtti utolsó évben, 2019-ben 129 603-an haltak meg Magyarországon.)