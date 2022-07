Közös nyilatkozatban ítélte el Orbán „nyíltan rasszista” beszédét az Európai Parlament összes nagyobb pártja

„Mi, az Európai Parlament képviselőcsoportjainak vezetői, határozottan elítéljük Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi nyíltan rasszista nyilatkozatát arról, hogy nem akarja, hogy »kevert fajú népekké« váljunk" - áll abban a nyilatkozatban, amelyet az Európai Unió Parlamenti Elnökeinek Konferenciája fogadott el. Ez a testület a különböző képviselőcsoportok vezetőit és a Parlament elnökét foglalja magában.

A nyilatkozatban felszólítják az EU-s vezetőket, hogy továbbra is tartsák vissza azokat az uniós forrásokat, amelyekről most is tárgyalnak a magyar kormánnyal. „Az ilyen elfogadhatatlan kijelentéseknek, amelyek egyértelműen sértik az uniós szerződésekben is rögzített alapvető értékeinket, nincs helye a közösségeinkben" - írják.

A magyar miniszterelnök tusványosi beszédének egy részlete a szokottnál is hosszabb utóéletet él. Ebben azt mondta, hogy eljön majd az idő, amikor nem szabad beengedni Magyarországra az Európán kívülről származókat, akkor sem, ha a schengeni határon át jönnének. Szerinte addigra eljön az idő, hogy a nyugat-európai városok lakóinak több mint fele nem európai származású lesz, ezért itt lépéseket kell tenni, hogy a fajok keveredése ne történhessen meg.

(Politico)