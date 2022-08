"Üres Spanyolország" – ahová az emberek már csak temetésekre járnak

Az „Üres Spanyolország” (España Vacía) kifejezés körülbelül hat éve bukkant fel először a sajtóban, az ország északi falvait érintő elnéptelenedésre utal. De ha Spanyolország üres, mi ürítette ki?

Az elmúlt fél évszázad során Spanyolországban a nem nagyvárosokban élő lakosság mintegy 30 százalékkal csökkent, mert a fiatalabb generációk olyan tengerparti városokba költöztek, mint Barcelona, Valencia vagy a főváros, Madrid.

A tendencia következtében az ország lakosságának körülbelül 90 százaléka az ország területének már csak 30 százalékán él.

A fennmaradó 70 százalékát „España Vacia” -nak, azaz „Üres Spanyolországnak” hívják - írja az Are We Europe riportja. Az elnéptelenedésben több ezer spanyol falu érintett: elöregedő lakosság, üres nyaralók, bezárt épületek.

Az itt lakók egyre kevésbé férnek hozzá az olyan alapvető szolgáltatásokhoz, mint az oktatás, az egészségügy, az internetkapcsolat vagy a banki szolgáltatások. Az Are We Europe által meglátogatott Villar del Salzban például csak hetente néhányszor lehet élelmiszert vásárolni, a legközelebbi kórház pedig 60 kilométerre van. Beszámolójuk szerint a koronavírus-járvány következtében még inkább megfogyatkozott az egyébként is alacsony lakosságszám.



Az Are We Europe újságírója, Stefano Montali körbeautózta az elhagyott vidéket, és ilyen felvételeket készített:

A cikkben megszólaló helyi lakos szerint a spanyol kormány nem tesz eleget azért, hogy a vidék elnéptelenedését megállítása, a kis falvak sorsa az ottmaradtak kezében van. Már amíg van, aki ott marad.

A National Host Village Network for Teleworking a Booking.com és az El Hueco spanyol civil szervezet közös kezdeményezése. Céljuk, hogy olcsó, hosszútávú tartózkodást kínáljanak messziről érkező munkavállalóknak, és segítsenek az eltűnő falvak újraélesztésében is. A „Teruel Existe” nevű polgárjogi mozgalom pedig azért küzd évek óta a spanyol kormánnyal, hogy avatkozzon be azokon a vidéki területeken, ahol a magánvállalkozások nem biztosítanak digitális felzárkóztatást, bankfiókokat, ATM-eket, ezzel még jobban elzárva a külvilágtól az érintett régiókat.

A falvak elöregedése egész Európában, így nálunk is nagy probléma: egy tavalyi jelentés szerint minden 5. település elnéptelenedhet Magyarországon. Az Európai Parlament 2019-es demográfiai trendekkel foglalkozó kimutatása szerint ez a „hanyatlás ördögi köre”: a politika és a lakosság a csökkenő népességre az infrastruktúra visszafogásával reagál, ami még nagyobb mértékű elvándorláshoz vezet.