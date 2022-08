Egyenlőség a mémvilágban: feltűnt a Nagyon Magyarázó Fiú párja, a Hevesen Magyarázó Lány

Ki ne találkozott volna már az interneten a diszkóban nagyon magyarázó fiúval és a lánnyal, akit ez nem nyűgöz le:

A hét slágere az óriási karriert befutott kép párja fordított szereposztással. Nincs mém (fiataloknak: meme), ami nagyobbat futna most:

És akkor most hadd hajoljak közel az olvasó füléhez, hogy elmagyarázzam: az eredeti kép egy Milk nevű edinburgh-i klubból indult világhódító útjára, azóta Milk Edinburgh Club Photo, illetve Guy Explaining néven ismert. Az új kép pedig

IGAZÁBÓL

nem is új, hanem 2018-as, Argentínában készült, és eredetileg nem is ők a főszereplők a fotón, hanem egy mellettük álló csoport, akikre már nem emlékszik senki, mert kivágták őket. A spanyol nyelvű interneten pedig már óriási futott az elmúlt években, az angol nyelvű internet viszont csak most csodálkozott rá a Girl Explaining, vagy az ennél is kifejezőbb

GIRL BRO

című képre. A brolány egyébként Denise Sanchez, aki azt

magyarázta,

viccesnek tartja, hogy újra elkezdett pörögni a kép arról, hogy egy Buenos Aires-i klubban buliztak, a kép az este vége felé készült, amikor már fáradtak voltak, ő pedig nem is magyarázott, hanem éppen énekelt a barátjának.

Ami, hadd fogjam át az olvasó vállát, és mondjam el neki: érdekes párhuzam az eredeti képpel, ami a szereplők állítása szerint szintén egy buli végén készült, amikor már nem voltak csúcsformában.

Ezenkívül annyit érdemes még hozzátenni, hogy: