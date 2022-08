Abortuszellenes aktivizmusáról híres szappanoperasztárral szelfizett Novák Katalin

Ki ez a szívtipró, akivel Novák Katalint lencsevégre kapták Rómában? - ezzel a címmel közölt cikket hétfő reggel a Blikk. A lap munkatársai ugyanis kiszúrták, hogy Mexikó egyik leghíresebb színésze, Eduardo Verastegui az Instagram-oldalán posztolt egy szelfit a magyar köztársasági elnökkel Rómából, ahol Novák Katalin Ferenc pápánál tett látogatást.

Eduardo Verasteguit itthon is ismerhetik azok, akik nézték mondjuk a Sonadoras – Szerelmes álmodozók és az Acapulco szépe című szappanoperákat. A magyar sajtót be is járta a hír, hogy micsoda sztárral szelfizget Novák Katalin.

Azt viszont a legtöbb beszámoló elfelejti megemlíteni, hogy Verastegui Mexikó egyik leghíresebb abortuszellenes aktivistája is.



A nagyon vallásos színész állítása szerint akkor mélyült el az abortusz kérdésében, amikor egy orvosi szerepre készülve ellátogatott egy abortuszklinikára. Számtalan helyen elmesélte, hogy itt találkozott egy párral, akik felismerték a tévéből. A színész azt meséli, hogy a beszélgetés során lényegében lebeszélte a párt az abortuszról, akik természetesen róla nevezték el a babájukat.

Azóta Verastegui egy civil szervezetet is létrehozott és amikor csak teheti, hangoztatja nézeteit, miszerint az abortusz bűn. Tette ezt akkor is például, amikor tavaly szeptemberben a mexikói legfelsőbb bíróság dekriminalizálta az abortuszt. Akkor a színész hosszú tweetben dühöngött a döntésen, és mint írta, szerinte azért zuhogott a döntés utáni napon az ország nagy részén az eső, mert Mexikó sírt a halálra ítélt magzatok ezrei miatt. De számos másik országot is kritizált az abortuszt legalizáló vagy támogató vagy nem betiltó intézkedések miatt.

Verastegui egy abortuszellenes tüntetésen Mexikóban 2021 őszén. Fotó: EYEPIX/NurPhoto via AFP

Instagram-bejegyzéséből nem derül ki, hogy a magyar abortuszpolitikáról beszélgettek-e Novák Katalinnal, csak annyit írt, hogy az országaikat érintő közös kérdésekről, így a "szexuális kizsákmányolás céljából folytatott gyermekkereskedelem" témájáról társalogtak Rómában.