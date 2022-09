420 forint az euró

Nem tudni, hányszor kell ma még leírni, hogy történelmi mélypontra zuhant a forint, de tény, hogy 420,3-on áll az euró, és az esés továbbra is kitart. "Természetesen a mélypont a dollárral szemben is új: a bankközi piac középárfolyama 435,13-on árazta a forintot. Régiós devizapárjához, a zlotyhoz képest a forint ma is alulteljesítő, de az esés nagy része közös: míg a forint 1,9 százalékot gyengült, a lengyel fizetőeszköz 1,2 százalékot" - írta a Portfolio.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A reggeli cikkünkben pedig arról írtunk, hogy csődközeli tüneteket produkál a magyar gazdaság, mert az ország devizatartalékai kritikus szintre csökkentek, kifizetési stopot rendelt el a kormány, összeomlott a forint.

A nemzetközi hangulatnak megfelelően pedig a magyar tőzsde 1,3 százalékos mínuszban van, a hazai blue chipek közül az OTP részvényei 1,9 százalékkal kerültek lejjebb, ezzel pedig az árfolyam már a 8000 forintos támaszszint alá esett.