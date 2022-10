Moszkva egyelőre nem szólt az amerikaiaknak, hogy nukleáris hadgyakorlatra készül

Moszkva még mindig nem értesítette az Egyesült Államokat arról, hogy mikor tervezik végrehajtani a nukleáris hadgyakorlatukat, pedig Washington szerint erre hamarosan sor kerülhet, közölte egy név nélkül nyilatkozó amerikai katonai tisztviselő a Reuters hírügynökséggel.

Az amerikaiak arra számítanak, hogy a nukleáris hadgyakorlat keretében Moszkva rakétateszteket is végrehajthat majd, akár napokon belül. Ezeket amúgy a START-egyezmény értelmében előre be is kéne jelentenie az oroszoknak.

Jelenleg is zajlik a NATO nukleáris hadgyakorlatának idei fordulója, és az orosz nukleáris erők is hasonló időszakban szoktak gyakorlatozni, ezért is számítanak rá a nyugatiak. Ugyanakkor az a tény, hogy az oroszok esetleg hamarosan gyakorlatképp rakétákat lőhetnek ki, de erről nem szólnak előre, okoz némi problémát, hiszen Putyin nemrég nem zárta ki atomfegyverek bevetését sem. A nyugati katonai tisztviselők a Reuters szerint ezzel együtt magabiztosak azzal kapcsolatban, hogy meg tudnak majd különböztetni egy hadgyakorlat során kilőtt rakétát egy élesen bevetett rakétától.