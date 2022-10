Bolsonaro hívei úttorlaszokat állítanak országszerte, de puccsnak egyelőre nincs nyoma

Fotó: ANDERSON COELHO/AFP

Jair Bolsonaro és szövetségesei hónapok óta gyúrták a brazil közvéleményt, hogy csak akkor érvényes a választás eredménye, ha a szélsőjobbodali jelölt nyeri, ha nem, akkor választási csalás történik. „Csak Isten mozdíthat el az elnöki székből” - mondta egy ízben.

Mivel az eredmények kihirdetése óta, tehát most már mintegy 21 órája nem szólalt meg, ezért sokan aggódnak, hogy Donald Trumphoz hasonlóan Bolsonaro is kétségbe vonja a választások tisztaságát, és nem hajlandó békésen átadni a hatalmat. Bolsonaro abban is hasonlít nagy támogatójához, hogy ha az elnöki immunitásnak vége, jogi eljárások indulhatnak ellene.

Egész nap folytak a találgatások, hogy mi történhet az elnöki palotában és a kormányzati központban, ahová Bolsonaro átment, és zárt ajtók mögött tárgyalt minisztereivel és tanácsadóival.

Vidám bolsonaristák Fotó: MAURO PIMENTEL/AFP

Hivatalos közlések nincsenek, de a legnagyobb brazil lap, a Globo munkatársának azt mondta a tárgyalásokon részt vevő egyik miniszter, hogy

Bolsonaro el fogja fogadni az eredményt, de nem gratulál a győztesnek.

A New York Times felidézi, hogy Bolsonaro az egyik utolsó interjújában, pénteken már arról beszélt, hogy „aki több szavazatot kap, az nyer. Ez a demokrácia.” Ehhez a hangnemváltáshoz köze lehet, hogy a színfalak mögött tábornokok hangsúlyozták: nem fogják támogatni Bolsonarot, ha az puccsot kísérelne meg. Hétfőn számos fontos szövetségese is elismerte Bolsonaro vereségét.

Az elnök fanatikus hívei azonban nem várták meg a Legenda - ahogy ők nevezik - iránymutatását, és megbénították a közlekedést legalább 16 államban, hogy tiltakozzanak az elcsalt választások miatt. A főleg kamionosok által alkotott úttorlaszok országszerte 211 ponton akadályozták vagy akadályozzák a forgalmat, és gyújtogatásokról is érkeztek hírek.

Közben egy párhuzamos világban a megválasztott elnök elkezdte a szokásos köröket: először az argentin kollégájával találkozott, majd beszélt Joe Biden amerikai elnökkel.