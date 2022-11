Sok munkába telik, mire a kárpátaljai menekült gyerekek eljutnak a magyar iskolába

A bizonytalanságtól való félelem és az ismeretlen bürokrácia akadályozza a Kárpátaljáról menekült roma szülőket, hogy iskolába írassák a gyerekeiket.

Ha sikerül, akkor jön a neheze: hiányzó fejlesztőpedagógus, bántalmazó osztálytársak.

Közben a szülőknek valahogy ki kellene törniük a tömegszállásról, munkát viszont nem egyszerű találni. Különösen a nők szenvednek ettől.

A Romaversitas megvizsgálta, mi történik azokkal az ukrajnai menekültekkel, akik a legnehezebb sorból érkeztek.

Rögös úton kell végigmenniük az Ukrajnából érkező menekült gyerekeknek, mire magyar iskolában kezdhetnek tanulni. Különösen nehéz helyzetben vannak a kárpátaljai romák, akiknek hiába nincsenek nyelvi problémáik, az otthonról hozott hátrányok több száz kilométerrel odébb is sújtják őket.

Többnyire teljesen elzárt cigánytáborokban nevelkedtek – így hívják ott a cigánytelepeket –, ahová nincs bekötve a víz, a gáz, nincs betonút, és ahonnan a szemetet se viszi el senki. Voltak, akik megijedtek a zuhanyzótól a menekültszálláson, illusztrálta a helyzetet Oláh Orbán, aki a Romaversitas Alapítvány munkatársaként vizsgálta a kárpátaljai roma menekültek helyzetét.

Kollégáival együtt 160 családdal, jellemzően édesanyákkal interjúztak júliustól szeptember közepéig, abban az időszakban, amikor a többségük már hónapok óta Magyarországon élt. Mégis közel 60 százalékban mondták, hogy van olyan gyerekük, akit nem sikerült iskolába íratniuk. Ráadásul sokan iskolának vélték a civilek vagy egyházak által szervezett tanodákat és délutáni foglalkozásokat, a valódi arány tehát ennél is rosszabb lehet.

Egyházi és civil összefogásból indult tanoda a XII. kerületben március végén Fotó: Szász Zsófi / 444.hu

A Romaversitas tanulmánya szerint ennek részben az az oka, hogy a szülők nagyon nehezen verekszik át magukat az adminisztratív akadályokon. Kettős állampolgárokként elvileg automatikusan jogosultak mindenre, amit a menedékes státuszú ukránok kapnak, mégsem egyszerű lakcímet, TAJ-számot szerezni. A hiányos tájékoztatás miatt sokan nem is tudják, mi járna nekik.

A törvény alapján a menekült gyerekek ugyanúgy tankötelesek, mint a magyarok, a körzetes iskolának pedig muszáj felvennie őket. Csakhogy a kárpátaljai romák többnyire nem civilek által felajánlott magánlakásokba, hanem félreeső tömegszállásokra kerültek, és a háború első hónapjaiban fogalmuk sem volt, hol fognak lakni ősszel.

Júliusban a győri konténerszállón nekünk is többen azt mondták, talán inkább hazaköltöznének, csak a férfiak maradnak Magyarországon, nehogy besorozzák őket. Ilyen bizonytalanságban sokan ódzkodtak az iskolától.

Kárpátaljai roma menekültek a győri konténerszálláson Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) adatai szerint eddig 31 ezer ukrajnai menekültet vettek nyilvántartásba Magyarországon. Közösségimédia-alapú becslések szerint csak Budapesten 43 ezren lehetnek, de mivel a kettős állampolgároknak regisztrálniuk sem kell, végképp nehéz megmondani, mennyien lehetnek a kárpátaljai romák.

Szentirmai Judit, a Fővárosi Önkormányzat munkatársa szeptemberben arról beszélt egy konferencián, hogy a 43 ezerből mindössze ezren laknak budapesti (kerületi és fővárosi tenntartású) tömegszállásokon. Ők többnyire nehéz helyzetben levő magyar ajkúak, akiket nem fogadtak be máshová.

A Fővárosi Önkormányzat intézményeiben nagyjából 300-an laknak, felerészben gyerekek, akik mindnyájan óvodába és iskolába járnak. Szentirmai azt mondta, ehhez nagyon sok szociális munkára volt szükség, mert a szülők nem értették pontosan az ügyintézés menetét, „segítség nélkül nem tudnának információhoz se jutni ebben a rendszerben”.

Civilekkel keresnek fejlesztőpedagógust

Azoknak sincs egyszerű dolguk, akik végül utat találnak az iskolába. Vannak gyerekek, akik hiába végeztek Ukrajnában 7-8 osztályt, mégsem tanultak meg írni, olvasni, számolni, mondta Száraz András, a pilisszántói menekültszálló munkatársa a Romaversitas-kutatás bemutatóján.

Szerinte a helyi iskola, ami amúgy is tanárhiánnyal küzd, nehezen tud mit kezdeni ezzel, ráadásul fejlesztőpedagógus sincs, aki külön-külön foglalkozhatna a diákokkal. Most civilekkel keresnek megoldást.

Székely András ferencvárosi szociális munkás a helyi tankerületet dicsérte, ami direkt próbálta szétszórni a gyerekeket a helyi óvodák és iskolák közt, nehogy egy helyen összpontosuljanak.

Bár mindenkit sikerült beíratni, a 13-ból csak 3 család gyerekei indulnak minden reggel óvodába vagy iskolába. „Természetesen mindenki nagyon szereti a gyerekeit, de nem látják, miért érdemes minden reggel tanulni küldeni őket” – mondta Székely. Az Ukrajnából érkezett roma gyerekek az iskolai rasszizmushoz sincsenek hozzászokva, ellentétben a budapestiekkel, akik eddig is találkoztak nem roma diákokkal. A Kárpátaljáról érkezők mostanáig csakis hozzájuk hasonló roma gyerekeket ismertek.

A Romaversitas kutatása szerint a járvány alatt sokan teljesen kiestek a ritmusból, mivel nem volt otthon felszerelésük, hogy részt vegyenek az online oktatásban.

A férfiak csak-csak találnak munkát, a nők alig

A tömegszállásokra került menekülteknek többnyire nem kell fizetniük az ellátásért, az önkormányzatok biztosítják számukra az étkezést, de akadnak ezzel ellentétes példák is.

A Romaversitas kutatói beszéltek családokkal, amelyek havi 160-180 ezer forintot fizettek egy józsefvárosi munkásszállón, ahol ellátást sem kaptak. Ez azért lehetséges, mert a férfiak már a háború előtt is Magyarországon dolgoztak, akkoriban 60 ezerért laktak ugyanitt, a családtagok viszont csak háromszoros áron költözhettek be.

A növekvő fűtésköltségek miatt végül nekik is menniük kellett, hét család Aszódon talált szállást, nagyjából havi 80 ezer forintért.

Menekültszálló egy fővárosi fenntartású idősotthonban Fotó: Szász Zsófi / 444.hu

Az iskola mellett a munkavállalás a legnehezebb kérdés. A férfiak valamivel jobb helyzetben vannak, őket könnyebben felveszik fizikai munkásnak, a nők nagyobb hátrányból indulnak.

A Romaversitas tanulmánya szerint sokan az általános iskolát sem fejezték be, és a kisgyerekek mellett szabadidejük sincs. A válaszadók mindössze 15 százaléka dolgozik, többnyire takarítóként vagy konyhai kisegítőként, de van olyan is, aki idősgondozóként talált munkát. Ahogy a hátrányos helyzetű embereknél általában, náluk is előfordult, hogy tudtukon kívül nem jelentették be őket, szerződés nélkül dolgoztatták, vagy visszatartották a fizetésüket.

Többnyire nagy áldozatok árán lehet csak minden fronton helytállni

A kutatók találkoztak egy józsefvárosi lakásba költözött családdal, ahol a gyereknek speciális iskolára volt szüksége veleszületett betegsége miatt. A XXII. kerületben találtak megfelelő intézményt, az anya viszont csak a XI.-ben kapott munkát, így kénytelen napi négy órát utazni a városon keresztül-kasul.

Egy másik nő azért nem tudott dolgozni, mert a fia, aki cukorbeteg, 24 órás felügyeletet igényel. Olyan iskolára lenne szüksége, ahol ő is bent lehet,

vagy olyan munkahelyre, ami közel van az iskolához. Helyismeret

és kapcsolati háló nélkül viszont fogalma sincs, milyen lehetőségei vannak, miközben meg kell küzdenie a munkaerő-piaci diszkriminációval is, ami általában sújtja a romákat.