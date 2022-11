Már a bíróságok függetlenségét is hajlandó garantálni a kormány, csak Brüsszel adjon már pénzt

Széles körű igazságügyi reformot ígér Magyarország a 7,2 milliárd eurónyi uniós támogatás felszabadítása reményében a járvány utáni rekonstrukciót finanszírozó alapokból, írja a Politico azon EU-s dokumentumok alapján, amelyekbe betekintést nyert.

Varga Zs. András, a Kúria elnöke jelölti meghallgatásán. A jövőben az Országos Bírói Tanács véleményezhetné a főbírójelöltek alkalmasságát. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Pénzért bármit

Miként a lap is emlékeztet rá, Magyarország és az Európai Bizottság hónapok óta egyeztet arról, hogy a magyar kormánynak milyen lépéseket kéne megtennie egy kompromisszum eléréséhez: az EU a korrupciós kockázatokra, vagyis arra tekintettel, hogy az EU-s források igen gyakran vándorolnak kormányközeli zsebekbe, az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítését szabta feltételül. Ennek az egyezkedésnek az eredménye például a korrupcióellenes hatóság felállítása, és olyan igazságszolgáltatási lehetőségek megteremtése, mint például az, hogy a közpénzek ellopását érintő ügyekben, amennyiben a nyomozó- vagy a vádhatóság elutasítja az eljárást, bárki továbbvihetné az ügyeket a bíróságokon.

Magyar szempontból egyre sürgetőbb a helyzet, a kormánynak az év végéig meg kéne szereznie az Európai Bizottság és a tagállamok többségének hozzájárulását a pénzek reformoktól függővé tett kifizetéséhez, máskülönben a források akár 70 százalékát is elbukhatja. A Politico diplomáciai forrásokból úgy értesült, hogy a Bizottság még a hónap végén meghozhatja döntését, így az EU pénzügyminiszterei már december 6-i soros ülésükön dönthetnek a Magyarországnak korábban megítélt támogatások felszabadításáról.

Az alkufolyamat részeként a Politico szerint Magyarország feladhatja eddigi vétóját olyan globálisan is fontos ügyekben, mint a globális minimumadó, vagy az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós támogatási csomag.

Az ügyletbe még bekavarhat az Európai Parlament, amely eddig a Bizottságnál hevesebben követelte Magyarország megregulázását is, miként tette azt például Hollandia is, amely szerint az EU-nak komolyabban kéne fellépnie a jogállamiságot fenyegető folyamatokkal szemben. Civil szervezetek is azt kommunikálják, hogy a magyar kormány megbízhatatlan, ígéreteit nem szabad készpénznek venni.

A Bizottság hivatalosan nem kívánta kommentálni a Politico értesüléseit. Szóvivőjük csak annyit közölt, hogy „számos ügyben előrehaladtunk az elmúlt hónapokban, folytatódnak az egyeztetések Magyarországgal, és azon vagyunk, hogy a lehető leggyorsabban végezzünk helyzetértékelésünkkel”.

Az EU és Magyarország között másfél éve tartó egyeztetések két fő iránya a már említett járványügyi rekonstrukciós alapból Magyarországnak járó pénzek kérdése, illetve szeptember óta, amikor az Európai Bizottság drámai húzással a Magyarországnak az EU hétéves költségvetése alapján járó források egy 7,5 milliárd eurós részletének befagyasztását javasolta, ez utóbbiak felszabadítása. Ezt a jogállamiságot garantáló 17 konkrét lépés megvalósításához kötötték, melyekre november 19-ig adtak haladékot.

Ezen a 17 konkrét lépésen túl - melynek része volt a korrupcióellenes független hatóság felállítása - az EU most a járványügyi alap felszabadítását a bírói függetlenséget erősítő lépések megtételéhez köti. A tét ez esetben a Politico szerint 15 milliárd euró, vagyis a magyar GDP 11 százalékát kitevő EU-s forrás feloldása - erre a pénzre igen nagy szüksége volna a magyar kormánynak, tekintettel a 20 százalékot is meghaladó inflációra, valamin a kedvezőtlen gazdasági kilátásokra, a 2023-ra jósolt, csupán 1 százalékos GDP-bővülésre.

Garanciákat adnának az igazságszolgáltatás függetlenségére

A november 4-i keltezésű iratok alapján, melyekbe a Politico betekintést nyert, a magyar kormány a bíróságok központi igazgatásának felügyeleti testülete, az Országos Bírói Tanács (OBT) hatásköreinek megerősítését ígérte. Az ajánlat alapján az OBT-nek a jövőben jogában állna kötelező erejű állásfoglalásokat kiadni az Országos Bírósági Hivatal elnökének döntéseiről - aki egy politikai kinevezett a bírósági testület élén. Vagyis a javaslat alapján az OBT-nek a jövőben jogában lesz felülbírálnia a bírói kinevezéseket, felülvizsgálnia a bírói áthelyezéseket, a bírák leváltását, valamint az Országos Bírósági Hivatalban tisztségre pályázók pályázatainak elbírálásában is szerepet kaphat.

A magyar kormány ennek érdekében garanciát vállalt az OBT független működésére és megfelelő működésének finanszírozására, valamint arra, hogy az igazságszolgáltatást érintő törvényjavaslatok ügyében kikérik majd a testület véleményét. A kormány javaslata alapján maga az OBT is indítványozhatná törvények megalkotását a kormánynál.

A magyar kormány emellett vállalta a Kúria reformját, független működésének garantálását is, például azzal, hogy az OBT-nek beleszólása lenne a Kúriára jelölt bírák alkalmasságának elbírálásába is. A magyar kormány továbbá vállalta, hogy elhárít minden meglévő jogi akadályt az elől, hogy a magyar bírók az Európai Büntetőbírósághoz fordulhassanak ügyeikben.

A magyar kormány ezen felül még azt is vállalta, hogy megvonja a kormányzati szervek azon jogát, hogy megtámadhassák az Alkotmánybíróság ítéleteit. Továbbá azt is, hogy a most megfogalmazott javaslatokról a civil szervezetekkel is egyeztetnek majd.

A magyar kormány elképzelései szerint a most ajánlott reformok már 2023 első negyedévében életbe léphetnének, a szükséges jogszabály-módosításokra pedig még azelőtt sort kerítenének, hogy egy fillért is lehívnának az EU-s forrásokból, írja a Politico.