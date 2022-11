Nem gondoskodtak elég pótalkatrészről a németek, amikor tarackokat küldtek az ukránoknak

Németország eddig 14 darab PzH 2000 típusú tarackot adott az ukrán hadseregnek, amiket intenzíven kezdtek használni a fronton. Német katonai körökre hivatkozva a Spiegel azt írja, hogy nagyjából napi 300 lövést adnak le velük. Ezért gyakran javításra szorulnának, de a lap szerint a német védelmi minisztérium nem biztosított elég pótalkatrészt a tarackokhoz.

photo_camera PzH 2000 Fotó: CHRISTOF STACHE/AFP

Nemrég hat PzH 2000 típusú tarackot szállította Litvániába javításra, de mivel a szükséges alkatrészek sem a német hadiiparnál, sem a hadseregnél nem álltak rendelkezésre, a szerelőknek egy másik tarackot kellett kibelezniük és Litvániában kellett hagyniuk.

A pótalkatrészek hiánya azért sem meglepő, mert a beszerzési hivatal már a nyár végén figyelmeztette a német védelmi minisztériumot, hogy rendeljenek be elég alkatrészt, mert azok csak nagyon lassan érkeznek meg. A pótalkatrészek hiánya miatt most annak a javítóközpontnak a létrehozása is csúszhat, amit a németek Szlovákiában terveztek megnyitni. (Spiegel)