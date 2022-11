Összesen 110 millió jutalmat kaptak a tankerületi vezetők, azok is, akik tiltakozó tanárokat rúgtak ki vagy fenyegettek

„A közoktatás bürokratikus fenntartói szervezetének vezetői úgy kaptak 1 és 2,5 millió forint közötti »motivációs elismerést«, hogy a tankerületükben dolgozó pedagógusok semmiféle év végi jutalmat nem kaptak” – írja Facebookon Tóth Endre, a Momentum képviselője, aki most közzétette a teljes listát, hogy a tankerületi igazgatók mekkora jutalmakat kaptak.

Tóth posztjában úgy fogalmaz, „ez az igazságtalanság egyébként nem is elsősorban a jutalmat kapó tankerületi igazgatók vétke, hanem azoké a kormányzati vezetőké, akik a jutalmak kiosztásáról döntöttek, azok kifizetését jóváhagyták”.

Majd felsorolta, hogy az oktatásért ebben az időszakban Kásler Miklós emberminiszter felelt, a köznevelési államtitkár Maruzsa Zoltán, a tárca parlamenti államtitkára pedig Rétvári Bence volt már akkor is, ahogy a Klebelsberg Központot is Hajnal Gabriella vezette, mint most.

„A miniszter azóta 12 milliós végkielégítést, az államtitkárok 4 milliós, a KK elnöke pedig 1,7 milliós motivációs elismerést kaptak. Úgy tűnik mindenki teljesítménye jutalmat érdemel a közoktatásban, csak a tanárok kénytelenek beérni a megalázó fizetésükkel” – írja Tóth.

A Tóth által közzétett listát ide kattintva lehet megnézni.