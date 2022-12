Olyan sok pénzt kap az államtól a közmédia, hogy elkölteni sem tudja

Látványosan növekednek a közmédia személyi és dologi kiadásai, de így sem tudja elkölteni a költségvetésből folyamatosan érkező milliárdokat, derül ki a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) harmadik negyedéves eredménykimutatásából.

Idén januártól szeptemberig 90,1 milliárd forintot kaptak az államtól, és 3,2 milliárd forint csorgott be a reklámbevételekből. Tavaly ugyanebben az időszakban 82,3 milliárd forint költségvetési pénz érkezett, ellenben 4,1 milliárd forint származott a reklámokból. Ebből tehát az látszik, hogy a tavalyi harmadik negyedévhez képest idén szeptemberig közel 8 milliárd forinttal több állami bevétele volt a közmédiának, így bőven volt miből fedezni a növekedő kiadásokat.

Mindez számokkal így néz ki:

2021. január-szeptember személyi ráfordítások (főleg bérek): 14,7 milliárd forint,

2022. január-szeptember személyi ráfordítások: 17,2 milliárd forint,

2021. január-szeptember dologi ráfordítások: 38,1 milliárd forint,

2022. január-szeptember dologi ráfordítások: 41,8 milliárd forint.

Tehát 2,5 milliárd forinttal több idén a személyi és 3,7 milliárd forinttal több a dologi kiadás, de az adózott eredmény így is összesen 8,2 milliárd forint „profitot” mutat. Így pedig továbbra is igaz, hogy az MTVA-nak gyakorlatilag nem is lenne szüksége reklámbevételekre, nélkülük is tudna működni. Ennek ellenére van reklám az állami csatornákon bőven, ebből idén szeptemberig 3,2 milliárd forint bevétel származott. Ez tavaly ilyenkor 4,1 milliárd forint volt.

photo_camera Forrás: M1

Nagyon sokan kapják a fizetésüket a közmédiától. A korábbi leépítéseknek már nyoma sincs: 2013 elején 200 munkavállalótól váltak meg, ekkor 2000-re csökkent a médiaszolgáltatási alap dolgozóinak létszáma. Az elérhető kimutatások szerint idén szeptember végén 2184 embert foglalkoztattak munkaviszonyban. Ez közel 100 emberrel több, mint egy évvel ezelőtt, amikor ez a szám 2085 fő volt.

Az év utolsó három hónapjában még biztosan tízmilliárdok érkeztek a közmédiához, így bőven 100 milliárd forint felett lesz a bevételi oldal. Elvileg a közmédiának 2022-re mintegy 130 milliárd forintot szavazott meg a parlament. Jövőre viszont jön a szigor: az MTVA önálló költségvetését 126,6 milliárd forintosra tervezik , ebből 5,5 milliárdot tesznek ki a kereskedelmi bevételek. A főösszeg 3,5 milliárd forinttal kevesebb az ideinél.