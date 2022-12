Volner János már évekkel ezelőtt részletesen leírta, hogy hogyan környékezte meg őt a Fidesz

„A Külügyminisztérium kapuja mindig nyitva állt azok előtt, akik készek a magyar nemzeti érdekért dolgozni, és ez a jövőben sem fog változni” – ezzel magyarázta a tárca szóvivője, hogy Volner János külgazdasági attasé lesz Szingapúrban. Hogy mennyire szélesre tárták ezt a kaput, mutatja: annak ellenére bízták meg Volnert a gazdasági kapcsolatok építésével, hogy 2016-ben még maga Orbán Viktor adócsalózta le őt a parlementben, az akkor még ellenzékieskedő képviselő pedig bunkónak és gecinek is nevezte a miniszterelnököt.

Arról nem sokat tudni, konkrétan hogyan zajlik egy-egy ellenzéki politikus megkörnyékezése, de a kinevezés fényében érdemes újraolvasni Volner János 2016-os posztját:

„Érdekes és tanulságos beszélgetésen estem túl egy kormányzati körökkel jó kapcsolatot ápoló vállalkozóval. Titkos találkozót kért, mondván, erősen bizalmas információkat szeretne velem megosztani. A találkozó elején megkért, tegyem le a telefonom, vegyem ki belőle az akkut, nehogy valamilyen nyoma maradjon a beszélgetésünknek. De a java csak ezután következett.

Elmondta, hogy »meglátása szerint« több volt MSZP-s, SZDSZ-es, LMP-s politikushoz hasonlóan én is járhatnék nagyon jól. A Fidesznek minden lehetősége adott arra, hogy még az unokáim is gazdagságban éljenek.

Ezért »mindössze« annyit kell tennem, hogy kiszállok a politikából és búcsúzóul »keményem betámadom” a Jobbikot és személyesen Vona Gábort. Biztos benne, hogy ezt a Fidesz nagyon bőkezűen meg fogja nekem hálálni.”

Arra még hat évet kellett várni, hogy Volner kiszálljon a politikából, de addig tényleg betámadta Vonát és a Jobbikot, majd a Fidesz esélyeit javító törvénymódosításokat kezdeményezett, és lelkesen szavazott együtt a kormánypárttal.

Volner jól bekötött vállalkozó ismerőse abban sem tévedett, hogy bőven vannak olyan MSZP-s, SZDSZ-es, LMP-s politikusok, akik visszavonulását pozíciókkal díjazta a rendszer.

MSZP-sek

A Fidesz a 2010-es hatalomátvétel előtt kevés politikust aprított jobban, mint Veres Jánost, a Gyurcsány-kormányok pénzügyminiszterét. Szijjártó Péter 2007-ben még arról tartott sajtótájékoztatót, hogy „Veres János a hazugságaival, a gazdaság valós adatainak eltitkolásával és a hamis adatok közlésével már rengeteg kárt okozott Magyarországnak, a magyar gazdaságnak”. Majd a párt adócsalással is vádolta a környezetét.

photo_camera Gyurcsány Ferenc és Veres János Fotó: FERENC ISZA/AFP

Ehhez képest 2016-ban előbb a feleségét, az egykori szocialista EP-képviselőt, Dobolyi Alexandrát nevezték ki moldovai nagykövetnek, majd Szijjártó magát Verest is kinevezte moldáv tiszteletbeli konzulnak. „Persze, régóta ismerjük egymást, hiszen több cikluson át képviselőtársak voltunk. De abban sincs semmi kivételes, hogy Orbán Viktor személyesen mondott köszönetet nekem a parlamentben” – mesélt Veres a Blikknek a kinevezésről.

Szili Katalin, az MSZP egykori köztársaságielnök-jelöltje örök kormánypártinak számít, és ma már fideszes fórumokon is simán kampányol. Mielőtt Orbán Viktor miniszterelnöki megbízottja lett, egy fura kamupárttal is megpróbálkozott. A kormányzati megbízások ellenére az egyetemek tavalyi kiszervezésénél még megpróbálták díszellenzékiként eladni.

SZDSZ-esek

Ha a fideszes média valakit nemzetellenesnek akar bélyegezni, még mindig szívesen SZDSZ-ezik. Ennek ellenére a megszűnt liberális párt egykori elnökei mára megtalálták a helyüket a Nemzeti Együttműködés Rendszerében. Miután kiderült, hogy Kóka János a kormányzati delegációval utazott Szaúd-Arábiába vagy Szingapúrba, ráadásul diplomata-útlevelet is kapott, a Magyar Narancsnak arról beszélt, hogy Orbán Viktorral és Szijjártó Péterrel is tegeződik, és az utóbbinak egyébként is jó véleménnyel van a képességeiről. 2020-ban Szijjártó közös képet is posztolt arról, ahogy 287 millió forintos támogatást adott Kóka cégének.

Bár Fodor Gábor nem ennyire vállalkozó típus, de pótolhatatlan szakértelmével rendszeresen szerepelhet a kormánypárti médiában, ahol bármikor szívesen elmondja, mennyi baj van az ellenzékkel, és mára már Bayer Zsolttal is kész egy egész műsoron át egyetérteni.

LMP-sek

photo_camera Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Mile Lajos 2010-ben az LMP-vel szerzett parlamenti mandárumot. Akkor a felszólalásaiban még a keleti nyitás miatt támadta a magyar külpolitikát: „A száműzött Rákóczi nagyobb diplomáciai mozgástérrel rendelkezett, mint az önök kuruc világnemzet-politikája.” Majd nem sokkal azután, hogy 2014-ben kikerült a parlamentből, a Külügyminisztérium kolozsvári főkonzulnak nevezte ki. Idén szeptemberben Szijjártó Péter pedig már tunéziai nagykövetnek léptette elő. (A párt korábbi elnöke, Schiffer András a mai napig szívesen látott vendég a kormánypárti médiában és rendezvényeken, de terjedelmi okokból ezeknek a felsorolásába most nem mennénk bele.) A szintén LMP-s Ertsey Katalin 2016-ban a prágai nagykövetségen kapott beosztott diplomataállást.

Címlapkép: Kiss Bence