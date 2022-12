Már legalább hatvan halálos áldozata van a hóviharoknak az Egyesült Államokban, több mint egymillió embernél nincs áram

Legalább hatvan halálos áldozata van már az Egyesült Államokat megbénító hóviharoknak, közölte szerdán a BBC. Csak a New York állambeli Erie megyében eddig minimum harmincnégy ember halt meg a rekord hideg miatt, ebből harmincan egy Buffalo városában tomboló viharban.

Pár nappal ezelőtti adatok szerint egymillió amerikai és kanadai háztartásban nincs áram. Az AP arról ír, hogy a Nemzeti Gárda tagjai szerdán házról házra járnak Buffalo egyes részein, hogy további áldozatokat keressenek a hó alá temetve, vagy a megrongálódott, áram nélkül maradt házakban. Buffalo New York állam második legnépesebb városa, 1977-ben huszonkilencen haltak meg egy itt tomboló hóviharban.

photo_camera Épület a New York állambeli Hamburgban, 2022. december 28. Fotó: JOHN NORMILE/Getty Images via AFP

photo_camera Utcakép, Buffalo, New York, 2022. december 27. Fotó: JOHN NORMILE/Getty Images via AFP

A városban élő Antwaine Parker a Buffalo Newsnak azt mondta, beteg édesanyja idegenek lakásában halt meg, akik befogadták őt, miután az idős nő hiába próbált segítséget kérni,

az áramkimaradás miatt nem tudta hívni a mentőket, amikor rosszul lett. A Nemzeti Gárda főleg az idős vagy egyedül élő állampolgárok otthonait ellenőrzi.

Vasárnap megírtuk, hogy több mint egymillió amerikai otthonban továbbra sincs áram a rekord hideg és hóviharok miatt, az ország egyes részein akár –45 fok is lehet. Az ítéletidő nyolc államot érint, de azok sem jártak sokkal jobban, akik délre menekültek a hideget okozó ciklon elől: még az általában enyhébb időjárású déli államokban, Floridában és Georgiában is fagyveszélyre figyelmeztetnek, és a texasi El Pasóban is mínusz 10 fokra számítanak a meteorológusok.