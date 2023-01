Így raboltak el az oroszok 46 kisgyereket egy herszoni gyermekotthonból

A népirtásról szóló ENSZ-egyezmény jogi meghatározásában öt pontban írják le a bűncselekmény definícióját. Nemcsak az követ el népirtást, aki egy csoport tagjait megöli, vagy a csoporthoz tartozásuk miatt súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz, vagy olyan életfeltételek közé kényszeríti, melyek a csoport tagjainak életét veszélyeztetik, hanem az is, aki megpróbálja megakadályozni, hogy a csoporton belül újabb gyerekek szülessenek, és az is, aki a csoporthoz tartozó gyerekeket más csoportba elhurcolja.

Nagyon úgy tűnik, hogy az oroszok pontosan utóbbit tették a megszállt ukrajnai területeken. A Daily Beast riportja szerint Herszonban negyvenhat gyereket raboltak el egy gyermekotthonból, az akciót humanitárius segítségnek álcázva. Ez az intézmény nem árvaház, az itt élő gyerekek közül soknak a közelben éltek a szüleik, nevelőiket mamának szólították.

Október 21. óta üresen áll az egykor otthonukként szolgáló épület, az udvaron sem játszik már senki. A Daily Beastnek az otthon egykori dolgozója, Anasztaszija (biztonsága érdekében a nevét megváltoztatták a riportban) azt mondta, aznap ismeretlen járművek és személyek jelentek meg az intézmény előtt.

„Amikor beléptem az épületbe, [egy másik nevelő] azt mondta nekem: »Valószínűleg ma fogják elvinni a gyerekeket«” – mondta az amerikai portálnak Anasztaszija, aki bement az otthonba, de sikerült kisurrannia még azelőtt, hogy az orosz hatóságok megérkeztek volna.

A gyerekek deportálásáról videó is készült, amit egy herszoni orosz tisztviselő rakott ki Telegramra. Ezen látható, hogy a kisgyerekeket nők viszik ki az otthonból, és két buszra rakják fel őket. A buszokat mentőautók és egyenruhás férfiak kísérték, közülük legalább egy erősen fel volt fegyverezve. Ott volt egy orosz párt tisztviselője is. A felvételen látszik, hogy az egyik orosz puszit ad az egyik gyereknek, majd a konvoj kihajt a kapun.

A 46 gyerek közül mindegyik 5 év alatti volt, néhányan közülük fogyatékkal élnek. A herszoni otthonból a gyerekeket a megszállt Krímbe, Szimferopolba vitték. Az orosz hatóságok azt állították, a gyerekek biztonsága érdekében vitték el őket. Az otthon volt dolgozói szerint két gyereket egy hónappal korábban elvittek Moszkvába a hatóságok. Arról, hogy jelenleg hol vannak az otthon lakói, semmilyen biztos információ nincs.

Nem ez az egyetlen intézmény, ahonnan – a biztonságukra hivatkozva – az oroszok gyerekeket hurcoltak el. Az ukrán hatóságok szerint a megszállt területeken a háború kezdete óta több mint 13 ezer gyereket szállítottak el. Az Associated Press hírügynökség szerint a deportált gyerekek közül sokan orosz állampolgárságot kaptak, és kulturálisan átnevelték őket. Orosz családok fogadták örökbe őket – ez a minta a szakértők szerint tökéletesen beleillik az ENSZ-egyezményben leírt népirtás definíciójába.

A Herszoni Regionális Gyermekotthon abból a szempontból egyedülálló, hogy a gyerekeket úgy rabolták el, hogy a területet az ukrán erők már visszafoglalták – ezt az ukrán nemzetbiztonsági szolgálat, az SZBU közölte. Az otthon dolgozóival készült interjúk, illetve a fotók és videók egyedülálló betekintést nyújtanak az októberi deportálás előkészületeibe.

A háború februári kitörése után a gyermekotthon dolgozói úgy határoztak, hogy a gyerekeket egy közeli bunkerba viszik, majd egy herszoni templom pincéjébe költöztetik őket, hogy biztonságban legyenek. Azonban április közepén az oroszok rátaláltak a gyerekekre, és azt mondták, visszaviszik őket az otthonba, majd a nevelőikkel együtt átszállítják a Krímbe. Ezt a dolgozók megtagadták, és úgy döntöttek, inkább maradnak a gyerekekkel együtt a herszoni intézményben.

Anasztaszija arról beszélt a Daily Beastnek, hogy a személyzet fele felmondott, mert nem akartak együttműködni az orosz hatóságokkal, ő azonban maradt. Elmesélte, hogy nyáron olyan pletykákat hallottak, hogy a hatóságok újra azzal fenyegetőznek, a Krímbe viszik a gyerekeket. Arra hivatkoztak, hogy túl kevés dolgozó maradt az otthonban, és ha mindenki elmegy, kénytelenek lesznek elvinni a kicsiket. Az intézmény irányítását teljesen átvették az oroszbarátok, a dolgozóknak semmibe sem volt beleszólásuk, a kollaboránsok egyszerűen csak közölték velük a döntéseiket. Arról, hogy az orosz hatóságok hogyan működtek együtt az új oroszbarát vezetőséggel, sokat elárul, miként intézték annak a két gyereknek az elszállítását, akiket nem sokkal az otthon összes többi lakójának deportálása előtt Moszkvába küldtek.

Az eset szeptemberben történt, és jól szervezett akciónak tűnik. Azt állították, a gyerekeknek orvosi ellátásra van szükségük, ezért kórházba küldik őket. Anasztaszija szerint azonban teljesen egészségesek voltak, nem volt szükségük semmilyen kezelésre. Az oroszbarát vezetők ezután elintézték, hogy egy moszkvai szanatóriumba vigyék őket utógondozásra, és azt állították, hogy egy hónap múlva visszatérnek. De nem tértek vissza azóta sem, nem lehet tudni, hol vannak, és mi van velük.

photo_camera A herszoni gyermekkórház egyik kórterme 2023. január 1-jén, miután az oroszok intenzíven rakétázták a várost Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

Egy másik dolgozó, Natalija azt gyanítja, ezt a két gyereket is egy orosz család fogadta örökbe, akik elmondása szerint meg is látogatták őket a herszoni kórházban. Az Associated Press korábban arról írt, hogy ezeknek az örökbe fogadásoknak a célja a gyerekek átnevelése, hogy oroszokká váljanak, ami a nemzetközi jog szerint bűncselekmény.

Anasztaszija a gyermekotthon októberi kiürítése előtt többször is hallotta, hogy az orosz katonák és tisztviselők úgy beszélnek az intézmény lakóiról, mintha oroszok lennének, először akkor, amikor áprilisban rájuk találtak a templom pincéjében. Nyáron Moszkvából érkeztek szociális intézmények képviselői az otthonba, őket forgatócsoport kísérte, valószínűleg az orosz állami média újságírói, ekkor is oroszokként emlegették a gyerekeket.

Natalija elmondta, a gyerekek deportálása előtt az oroszok azt mondták a dolgozóknak, hogy biztonságos helyre viszik a gyerekeket, mielőtt a „nácik” bombázni kezdik a várost. A nácik szót az ukránokra használták.

Vlagyimir Putyin pártja, az Egységes Oroszország a Telegramon tett közzé egy videót a gyerekek elszállításáról, a felvételen látható tisztviselőt, Igor Kosztyukevicsként, a párt herszoni fiókjának vezetőjeként mutatták be. A férfi saját bejegyzésében azzal hencegett, hogy „megmentette” a gyerekeket.

Bár az orosz hatóságok azt állították, hogy csak meg akarják védeni a gyerekeket a közelgő harcoktól, Anasztaszija azt mondta, már Herszon tavaszi megszállásának kezdete óta tárgyaltak arról, hogy a Krímbe viszik őket. „Eljöttek az otthonba, azt mondták, ne aggódjunk, csak felújításokat fognak végezni, és hogy humanitárius segítséget hoznak” – mondta a nevelő. „Azt mondták: »Felejtsétek el Ukrajnát, ezek orosz gyerekek«. Szürreális volt.”

Yonah Diamond, a Raoul Wallenberg Emberi Jogi Központ nemzetközi emberi jogi jogásza szerint az orosz hatóságok a deportálásokat jó szándékú tettnek állítják be, hogy ezzel leplezzék a megszállt Ukrajnában elkövetett bűncselekmények sorát. Az Ukrajnában elkövetett orosz atrocitások szisztematikus jellegét tekintve – mondta Diamond – nem kétséges, hogy a gyermekek erőszakos elszállítása népirtásnak minősül, függetlenül az egyes oroszbarát szereplők állítólagos humanitárius szándékaitól.

A The Daily Beastnek adott nyilatkozatában Viktorija Sakula, az SZBU Herszon megyei kirendeltségének szóvivője azt mondta, vizsgálni fogják, ami a gyermekotthonban történt.

„Azonosították azokat, akik szervezték, és utasításokat adtak az adott bűncselekmény elkövetésére” – mondta Sakula. Emellett megpróbálják felkutatni azokat, akik parancsokat adtak a bűncselekmény elkövetésére. Ukrajna főügyészi hivatala is vizsgálatot folytat az ügyben.

Natalija már áprilisban elhagyta Herszont. Az utolsó csepp nála az volt a pohárban, hogy látta, ahogy orosz katonák közvetlen közelről lelőttek egy tinédzsert az otthona előtt, csak azért, mert nem volt hajlandó megmutatni nekik az iratait. A következő hónapokban az otthon maradó munkatársai küldtek neki videókat a gyerekekről, hogy lássa, mi van velük. Még hisz benne, hogy egy nap újra látja őket.

Anasztaszija az orosz megszállás alatt végig a városban maradt, de december 2-án ő is elhagyta Herszont.