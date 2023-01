Spanyolországban már a távolsági buszokon is lehet ingyen utazni

A spanyol kormány szeptemberben vezette be az ingyenes utazást a vonatokon, februártól pedig már a távolsági buszjáratokra is vonatkozni fog a szabály. Eddig 50 százalékos kedvezménnyel lehetett buszozni 42 spanyol vonalon, mostantól azonban ingyenessé válik ez a közlekedési mód is.

A rendszer egyirányú jegyekre nem vonatkozik, csak a bérletekre és gyűjtőjegyekre. Az utasoknak 20 euró letétet kell csak megfizetniük, azt azonban később visszatéríti nekik az állam, amennyiben megtették az előzetesen elvárt évi minimum utat. A vonatoknál ez tavaly 16 út volt, azt még nem lehet tudni, a buszoknál mennyi lesz.

Az ingyenes vasúti közlekedést eredetileg 2022 végéig vezette be a spanyol kormány, az intézkedést azonban a nagy sikerre tekintettel meghosszabbították egy évvel. A spanyol közlekedési miniszter szerint már több mint 2 és fél millió ingyenes jegyet adtak el szeptember óta.

A szocialista kormány az utóbbi időszakban több intézkedéssel segítette a megélhetési válsággal küzdő spanyol embereket. Csökkentették az alapvető élelmiszerek, a gáz és az áram áfáját, valamint 200 eurós egyszeri juttatást is küldtek a rászorulóknak. A tömegközlekedési reformokat is környezetvédelmi és jóléti okokból hozták meg. Az utasok ugyan pénzügyileg biztosan profitáltak a rendelkezésekből, azonban arra még nincsen bizonyíték, hogy az autós forgalom csökkent volna az elmúlt időszakban, vagyis a klímavédelmi célok is megvalósultak volna.

Európában nem a spanyol kormány az egyedüli, mely ingyenes vagy nagyon kedvezményes tömegközlekedést vezetett be az utóbbi időszakban. Németországban 9 euróért lehetett utazni tavaly nyáron a regionális vonatokon. A kezdeményezés hatalmas sikert aratott, azonban csak három hónapig tartott, jelenleg havi 49 euróért lehet bérletet váltani. Málta pedig októberben Luxemburg után második európai országként tette ingyenessé a tömegközlekedését.

(via The Guardian)