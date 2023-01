Orbán meghallgatta Szita Károly (III/II) jelentését

Mi történne ma, ha 1989-ben elmaradt volna a rendszerváltás? Orbán Viktor meghallgatná a III/II-es Szita Károly jelentését.

És mi történt ma úgy, hogy volt rendszerváltás? Orbán Viktor meghallgatta a III/II-es Szita Károly jelentését.

Szita Károlyról érdemes tudni, hogy a nevét 2005-ben kapcsolatba hozták egy Krakus Péter fedőnevű titkos megbízottal, aki a 1989-ig tartó aktív időszakában a dossziéban fellelhető adatok szerint több mint 100 alkalommal találkozott III/II-es tartótisztjével, és adott információkat a családjáról meg a Növényvédő és Agrokémiai Állomásnál dolgozó munkatársairól is. Krakushoz hasonlóan itt dolgozott Szita is: 1981 és 1988 között az állomás biológiai laboratóriumát vezette. Ugyan feltűnő a hasonlóság a két ember között, Szita mindenkit biztosított: visszaéltek a személyi adataival, amikor valaki elkészítette a 6-os kartont, ami szerint Fenesi Lajos rendőrfőhadnagy őt szervezte be 1980. július 2-án a III/II-es osztályhoz Krakus Péter fedőnéven, sőt Szita még pert is indított, igaz, nem rágalmazásért, becsületsértésért vagy jó hírnév megsértéséért, hanem államtitoksértés, hivatali hatalommal való visszaélés és államtitoksértés miatti feljelentés elmulasztása miatt. Gulyás Gergely és Szájer József fideszes politikusok 2018-ban képtelenek voltak válaszolni arra, hogy kínosnak érzik-e, hogy egy pártban ülnek a III/II-es Szita Károllyal.

(Érdekesség, hogy Orbán Viktor a fotóhoz azt írta: „Találkozó Szita Károllyal, a megyei jogú vàrosok szövetségének elnökével. A veszélyek korában a háború, az elhibázott brüsszeli szankciók és az energiaválság miatt sok település nehéz helyzetbe került. Mi megvédjük a magyar embereket!” Ezt nem teljesen értem, nem értem azt a szót, hogy „megyei”, hiszen Magyarországon köztudomásúlag vármegyék vannak és voltak mindig.)