Saját választóit és a republikánusokat is igyekezte meggyőzni évértékelő beszédével Joe Biden

Első két évének politikai sikereiről és a demokrata-republikánus együttműködésről beszélt évértékelő beszédében Joe Biden amerikai elnök. Hogy a szavazókat sikerült-e meggyőznie, hogy jó irányba halad az amerikai gazdaság, az majd elválik, az viszont szinte biztos, hogy a képviselőházban többségbe került republikánusokat nem tudta meggyőzni, hogy ne csináljanak politikai cirkuszt az adósságplafon megemeléséből.

Biden népszerűsége igencsak megcsappant az elmúlt hónapokban, elsősorban azért, mert a hatalmas infláció és magas energiaárak miatt az amerikai választók úgy érzik, rosszabbul élnek, mint korábban. Az elnök ezt a narratívát igyekezett megfordítani, amikor arról beszélt, hogy az infláció már csökkenni kezdett, a munkanélküliség pedig 53 éve nem volt olyan alacsony, mint most, 3,4 százalék.

photo_camera Biden és Kevin McCarthy, a képviselőház republikánus elnöke. Fotó: NATHAN POSNER/Anadolu Agency via AFP

Mint mondta, a foglalkoztatás növekedésével az amerikaiak büszkesége is helyreáll, ez pedig szerinte az amerikai kormány és törvényhozás elmúlt két évben elvégzett munkájának köszönhető. Ezeket a sikereket sorolva beszélt az infláció elleni küzdelemre is hangolt klímacsomagjáról, az amerikai félvezetőipart segítő törvényről, az infrastrukturális beruházásokat segítő ezer milliárdos csomagról és az egészségügyi rendszert átalakító reformjairól.

Biden nemcsak az elbizonytalanodó választók, de a republikánus képviselők szívére és lelkére is igyekezett hatni, úgy tűnik, elég hatástalanul. Emlékeztette a képviselőházban a félidős választások után többségbe került ellenzékét, hogy a fentebb sorolt törvények egy része, ahogy az Ukrajna támogatásához szükséges törvények és több más fontos lépés is a két pár politikusainak összefogásával és közös munkájával valósulhatott meg. "A republikánus barátaimnak azt üzenem, hogy az előző kongresszusban együtt tudtunk működni, semmi akadálya annak, hogy ez az új kongresszusban is így legyen" - üzente. A képviselőház republikánus elnökének, a hihetetlen politikai nehézségek és alkuk árán megválasztott Kevin McCarthynak pedig azt mondta "nem akarom rontani a renoméját, de nagyon várom a közös munkát".

McCarthy annyiban leszerepelt a republikánus képviselők vezetőjeként, hogy bármennyire is próbálta, nem tudta Biden beszéde alatt kordában tartani a párt szélsőségesebb képviselőit. A hírek szerint a beszéd előtt arra kérte a frakcióját, hogy ne rendezzenek jelenetet az évértékelő alatt, ehhez képest Marjorie Taylor Greene trumpista képviselő kínai kémlufis performansszal várta az elnököt, majd több társával bekiabálásokkal kommentálta a beszédet. Hangosan hazugnak nevezte például Bident, amikor az elnök arról beszélt, hogy a republikánusok szociális megszorításokhoz kötnék az adósságplafon megemelését, hozzányúlnának például az amúgy elég népszerű állami egészségbiztosításhoz, a Medicare-hez is. Biden a bekiabálást annyival kommentálta, örül, hogy ezek szerint legalább ez a program biztonságban lesz.

photo_camera Marjorie Taylor Greene Biden beszéde alatt. Fotó: JIM WATSON/AFP

Két év után először vendégeket is lehetett hozni az évértékelő beszédre, Biden pedig élt is ezzel a lehetőséggel, hogy hasson hallgatóságának érzelmeire. Felesége, Jill Biden mellett például a Tyre Nichols szülei ültek, a 29 éves fekete férfié, akit rendőrök vertek agyon januárban Memphisben. Az elnök arról beszélt, hogy a rendőrség reformjára van szükség, és hogy valóra akarja váltani Nichols édesanyjának szavait, aki korábban azt mondta, reméli, hogy a fia nem hiába halt meg.

Külpolitikáról viszonylag kevés szó esett. Az elnök büszkén beszélt arról, hogy az amerikai kormány "azt tette, amiben Amerika a legjobb, és vezetett", vagyis élére állt az ukrán hadsereget segítő nemzetközi koalíciónak és kiállt Vlagyimir Putyin agressziójával szemben. A kínai kémléggömb esetéről nem beszélt, de annyit elmondott, hogy "ha Kína a szuverenitásunkat fenyegeti, meg fogjuk védeni magunkat." (BBC, Guardian)