Tíz év börtönt is kaphat egy orosz nő, mert „háborúellenes" tartalmat osztott meg Instagramon

Letartóztattak egy húszéves orosz nőt, mert állítólagos háborúellenes bejegyzést tett közzé a közösségi médiában, írja a BBC. Oleszja Krivcova a lapnak azt mondta, Instagramon osztott meg egy videót a kercsi hídon történt robbantásról.

Very clear view of the vehicle portion of the bridge that collapsed and the railway portion on fire. pic.twitter.com/fYsLJuHRcE