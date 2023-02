Művéres nadrágban ment be egy kenyai szenátor a szenátusba, hogy ezzel hívja fel a figyelmet a menstruációs szegénységre

Egy kenyai szenátor, Gloria Orwoba vérrel összekent fehér nadrágöltönyben jelent meg a szenátusi ülésen, hogy ezzel hívja fel a menstruációs szegénységre a figyelmet. Kapott érte hideget-meleget.

Gloria amellett kampányolt, hogy legyenek ingyenesek a menstruációs termékek és egy erről szóló törvényjavaslatot is tervez benyújtani. Amikor a véres nadrágban megérkezett a parlament épületéhez több jószándékú kollégája is próbálta elfedni a vérfoltot. A szenátusi ülésről azonban kitessékelték, arra hivatkozva, hogy megszegte a parlament öltözködési szabályait, amiért a nadrágja ülepét művérrel kente össze.

A szenátor kampánya rögtön vitát is indított Kenyában a menstruációs szegénységről és arról, hogy sokan még mindig szégyenteljesnek tartják ezt a természetes folyamatot. 2019-ben például egy 14 éves kislány lett öngyilkos azért, mert az iskolában a tanára megaláztatta őt, amiért összevérezte az új egyenruháját. Az akciót több civil szervezet is támogatta, de akadtak olyanok is, akik színjátéknak és szégyenletesnek minősítették, többen pedig online zaklató üzeneteket küldtek a szenátornak.

A kenyai kormány korábban egyébként tett lépéseket a menstruációs szegénység felszámolására, de ezek nagyon kevés embert értek el. Először 2004-ben szüntették meg a menstruációs termékekre kivetett adót, majd 2017-ben bevezettek egy programot, amely iskolás lányoknak biztosított ingyen betétet. Kenyában azonban teljesen általános, hogy a lányok nem mennek iskolába, amikor menstruálnak az emiatt való szégyenük miatt. (Guardian)