Senki nem akar Rákóczi-filmet forgatni, az állam mégis adott már rá 700 milliót

Amennyire a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tudja, Pro Libertate! címmel film készül II. Rákóczi Ferenc életéről és az általa vezetett szabadságharcról. Készül, mert már adott erre a célra 700 millió forintot a Nemzeti Filmintézetnek.

Amennyire a Nemzeti Filmintézet tudja, kapott 700 milliót, amit senkinek nem tud odaadni, mert az ég egy adta világon senki nem pályázott Rákóczi-film tervével. Márpedig elég hamar homlokon kellene csókoljon valakit a múzsa, mert az Rtl.hu cikke szerint az MNV azzal a feltétellel utalta el a pénzt, hogy 2024 végéig le kell forgatni, 2025-ben pedig be kell mutatni a filmet. A Nemzeti Filmintézet viszont nem úgy működik, hogy állami megrendelésre összeránt egy forgatókönyvírót, egy rendezőt és beülteti őket egy szobába rengeteg kávéval, hogy tessék nekiállni pályázni. Ehelyett az intézet döntőbizottsága most várhatja, hogy valaki beállítson egy megfelelő filmtervvel, amit jó esetben elég jónak is ítél arra, hogy elkészüljön.

A Pro Libertate cím amúgy nem ismeretlen az NFI bizottságának, 2020-ban ugyanis már tartalomfejlesztésre támogatást ítéltek egy ilyen című, Rákócziról szóló projektnek. Az viszont nem film, hanem sorozat lett volna, amit a tervek szerint Vidnyánszky Attila rendezett volna. Az RTL megkérdezte a rendezőt, hogy tervezi- e filmmé alakítani a projektjét, de nem érkezett válasz.