Őrizetbe vették Jekatyerinburg volt polgármesterét egy Navalnij-barát posztja miatt

photo_camera Jevgenyij Rojzman, Jekatyerinburg város volt polgármestere Fotó: ALEXEI VLADYKIN/AFP

Oroszországban őrizetbe vette a rendőrség Jekatyerinburg volt polgármesterét, az ellenzéki képviselő Jevgenyij Rojzmant, miután a gyanú szerint a közösségi médiában támogatását fejezte ki a bebörtönzött Alekszej Navalnij mellett.

Rojzman, állítják a hatóságok, egy rövid klipet osztott meg oldalán, aminek a végén Navalnij korrupcióellenes alapítványának emblémája volt látható. A rendőrség szerint ezt a jelképet a VKontakte közösségi alkalmazás már 2021-ben „szélsőségesnek” titulálta és betiltotta.

A politikus ügyvédje, Vlagyiszlav Idamzsapov megerősítette orosz hírügynökségeknek, hogy védencét őrizetbe vették, de azt is hozzátette, hogy tagadják a vádat, nem Rojzman tette közzé a klipet. Idamzsapov szerint, akit a TASZSZ hírügynökség idéz, Rojzmannak is nincs személyes VKontakte oldala, nem használ közösségi médiát, így nem is oszthatta meg a videót.

Rojzman csütörtökön a bíróságra menet azt mondta, hogy mivel nem követett el semmit, még csak mérlegelni sincs értelme, hogy bűnös-e vagy sem. Ha mégis bűnösnek találják, 2000 rubelre vagy 15 napi elzárásra is ítélhetik radikális szimbólum megosztása miatt.

A Moscow Times szerint Rojzman egyike az utolsó olyan, igazi ellenzékieknek, akik még szabadlábon vannak Oroszországban, jóllehet, már így is több eljárás zajlik ellene. Többek között a hadsereg hiteltelenítésével is vádolják, és azért akár három év börtönre is ítélhetik.

A képviselőt - aki 2013 és 2018 között vezette a negyedik legnagyobb orosz várost, Jekatyerinburgot - már háromszor megbüntették, amiért kritizálta Oroszország ukrajnai agresszióját. (Moscow Times)