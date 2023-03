Ukránok, légiriadó! Az erő legyen veletek!

Jó reggelt, jó rántást! Ez itt egy hírlevél.

4 fontos cikk:

Orosz-ukrán

photo_camera Bahmut ukrán védői Sz60-as légvédelmi ágyúval lövik az orosz állásokat 2023. március 20-án. Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

Király András arról írt nagyobb cikket, hogy az oroszok három fronton támadnak egyszerre, de hiába. A Qubit pedig a kiváló szakértő, Sz. Bíró Zoltán hamarosan megjelenő könyvéből közölt részletet, azokról az orosz katonákról, akik ellenezték a háborút. Rövidhíreink közé is bekerült egy renitens orosz: megszökött Alekszej Moszkaljov, akinek azért kellett volna börtönbe mennie, mert a 12 éves lánya ráírta egy orosz zászlóra, hogy nemet a háborúra.

De írtunk arról is, hogy megérkeztek az első német és brit tankok, hogy harcra kész az első három ukrán drónszázad, hogy Mark Hamill hangja figyelmezteti az ukránokat, ha légiriadó van, és hogy a fehérorosz vezetés elfogadja, hogy Putyin taktikai atomfegyvereket telepít hozzájuk.

Lakmusz: Orosz származású lehet a titokzatos tiktokker, akinek a videóival a szankciókat ekézi a kormánypárti média

Öltözői hangulat

3-0-s bolgárveréssel kezdte az Eb-selejtezőket a futballválogatott, mi pedig szurkolókat kérdeztünk arról, milyennek értékelik a válogatott teljesítményét, ki a kedvenc játékosuk, megtérült-e az a több mint 1000 milliárd forint állami támogatás, amit a labdarúgás kapott az elmúlt évtizedben, és mit gondolnak a trianonos molinókról. A fociultráknál sokkal fanatikusabb kormánymédia közben már ott tart, hogy egyesével baszogatják azokat az ellenzékieket, akik nem posztoltak a magyar csapat győzelméről.

És Románia? Miért beteg a román futball? Régi nagyjai szerint mentalitásban messze elmaradnak tőlünk, a játékosaik külföldre nem mennek, mert odahaza is kereshetnek 15-20 ezer eurót.

A másik ünnepi bejelentésünk, hogy egy kis Fejér vármegyei település focicsapata behúzta az első 100 milliárdját. Ha fociról van szó, nem garasoskodunk: nagylelkűen kifizeti a benzinpénzt a polgármester, aki önkormányzati költségen utaztatott embereket a németországi Fradi-meccsre.

Rossz hír: mivel komolytalanná teszik a magyar focit a gólképtelen és kapufának rohanó kisfiúk, véget vet ennek a hülyeségnek az MLSZ.

Sváb vád

photo_camera Fotó: Bauer Sándor/Fortepan

Folytatjuk Ungváry Krisztián előadás-sorozatának közvetítését. Ezúttal arról volt szó, hogy a második világháború után Horthy is kezdeményezte a magyarországi németek kitelepítését, Rákosi Mátyás is pártolta a deportálást, a szomszédok viszont éppen erre hivatkozva mondhatták bűnösnek a magyarokat is. Tízezren aztán visszaszöktek Magyarországra.

Ellenzék

photo_camera Grafika: Bódog Bálint

Lázár inkább megváltoztatta az egri elkerülő terveit, mielőtt összehoztak volna egy népszavazást a helyiek. A Momentum szerint „ez a győzelem arra is rávilágít, hogy érdemes helyi ügyek mellett kiállni, aláírást gyűjteni, és ha kell, konfrontálódni a helyi hatalmasságokkal.”

Vadai Ágnest elküldi Brüsszelbe a DK.

Kassai Lajos lovasíjász az elvileg ellenzéki Mi Hazánk szabadegyetemén tartott előadást Hagyomány és modernitás címmel. Volt szó eketalp betegségről, a globális világ pusztulásáról, lokális közösségekről, melegekről és arról, miért kell lovagoltatni a magyar színészeket. Tudósítunk rajzolt is hozzá.