A finn miniszterelnöki szék várományosa az elsők között követelte a Fidesz kizárását a Néppártból

A vasárnapi finn választást a Nemzeti Koalíció nevű jobbközép párt nyerte, amelynek elnöke, Petteri Orpo kapott lehetőséget, hogy kormányt alakíthasson.

Nem lesz egyszerű menet, mert a párt győztesként is csak 48 képviselői helyhez jutott, és legalább 101 képviselő kell a parlamenti többséghez. Megkerülhetetlennek látszik, hogy vagy a Koalíciótól jobbra álló Finnek nevű párttal, vagy az eddig kormányzó, tőlük balra lévő szociáldemokratákkal álljanak össze (a Finneknek 46, a szocdemeknek 43 képviselőjük lett), és még ebben az esetben is szükség lesz legalább még egy párt bevonására is. Orpo egyelőre egyik megoldást sem zárta ki, azt mondta, hogy mindegyik párttal egyeztetni kezd.

Elsőként jelezte, hogy kész a Fidesz kizárását hivatalosan is kezdeményezni

Orpo neve ismerős lehet a Fidesz és az Európai Néppárt (EPP) küzdelmes szakítását követők számára.

photo_camera Petteri Orpo a választási győzelmét ünnepli. Fotó: ALESSANDRO RAMPAZZO/AFP

2018 novemberében az EPP Helsinkiben tartotta a kongresszusát, ahol megválasztották a párt jelöltjét az Európai Bizottság elnöki posztjára. Két jelölt indult, a német Manfred Weber, és a finn Alexander Stubb (akit éppen Orpo váltott a Nemzeti Koalíció élén két évvel korábban).

Akkoriban Weber számított mérsékeltnek a Fidesz ügyében, és a türelmes, tárgyalásos állásponton volt, míg Stubb azokat a néppártiakat képviselte, akik már akkor szabadultak volna Orbán Viktor pártjától.

A kongresszus első napján Orpo kiírta a Twitterre, hogy a pártja kész elindítani a Fidesz kizárását kezdeményező eljárást, ha lenne elég csatlakozó. Az EPP-ben ehhez legalább öt ország hét pártjára lett volna szükség.

Ezzel a kinyilatkoztatásával Orpo volt az első, aki nemcsak beszélt a Fidesz kizárásának szükségességéről, de érdemi lépést is kezdeményezett ennek érdekében. Akkor még kibékült a Fidesz Weberrel

Végül a kongresszus Webert választotta meg pártelnöknek, és ezzel a Fidesz szempontjából a galambok kerültek többségbe a héjákkal szemben. Ez még annak ellenére is így volt, hogy alig néhány héttel korábban a bajor politikus a Sargentini-jelentés elfogadására szavazott az EP-ben, és ezzel hozzájárult ahhoz, hogy elinduljon a magyar kormánnyal szembeni hetes cikkely szerinti eljárás, ami egyébként a mai napig tart az Európai Tanácsban, és a demokratikus értékek rendszerszintű veszélyeztetése miatt folyik.

Azon a 2018-as novemberi kongresszuson végül hivatalosan nem kezdeményezték a Fidesz kizárását, de ehhez az is kellett, hogy a Fidesz is csatlakozzon egy ott aláírt politikai nyilatkozathoz, amely méltatta a liberális demokráciát, a sajtószabadságot és a civil szervezetek fontosságát a közéletben.

A Fidesz tagságát 2019 márciusában, azaz a helsinki kongresszus után kevesebb mint fél évvel mégis felfüggesztették a Néppártban, majd 2021 tavaszán a Fidesz kénytelen volt kilépni, mert egy olyan szabályzatot fogadtak el, amely az összes fideszest kizárással fenyegetett a párt EP-frakciójából.