Máris vitákat szül a harmadik szegedi híd, pedig még azt sem tudni, honnan lesz rá pénz

Szilasi László A harmadik híd című regényének hőse, Foghorn Péter egy hajnalon végigsétál a Ligeten, kikanyarodik a Temesvári körútra, majd eljut a harmadik hídig, amit sokáig néz a partról, aztán felkapaszkodik a korlátra, és nekiindul. Hogy ezután mi történik, azt nem áruljuk el, de egy biztos: Szegeden harmadik híd, bár a regény 2014-es, még mindig nincs.

Az 1879-es árvíz elpusztította Szegedet, de csak azért, hogy lehetőséget adjon egy vadonatúj város megépítésére. Az új városnak a Kiskörút és a Nagykörút köré kellett épülnie, ez többé-kevésbé meg is valósult, de elég egy pillantást vetni a térképre, és máris látszik a fájó hiány: a harmadik, déli híd hánya.

Ezekben a hónapokban, úgy tűnik, megmozdult valami, közmeghallgatást is tartottak tavaly ősszel, de muszáj nagyon óvatosan fogalmazni. Kár lenne felsorolni az elmúlt évtizedek ígéreteit, mégis álljon itt két kiragadott példa:

1972-t írtunk, még az északi, sokáig csak Új hídnak nevezett Bertalan híd sem épült meg, a kiviteli tervek sem készültek el, amikor a Csongrád Megyei Hírlap így írt: „Nagyon hiányoznak azok a hidak, amelyek a Nagykörutat – mindkét végén – Újszegeddel összekötnék.” Kicsit odébb azt írta a szerző, a harmadik Tisza-híd a századforduló után épül meg – ebben speciel igaza lett –, és „a Bécsi körút folytatását valósítja meg Újszeged irányába, amely út a 43-as főközlekedési útba torkollik be”. Orbán Viktor 2010-ben, frissen megválasztott miniszterelnökként megígérte, hogy még abban a ciklusban elkezdik a hídépítést. Nem kezdték, így hát a 2018-as országgyűlési választás előtt jött az újabb ígéret: a harmadik hídnak 2022. augusztus 31-re kell elkészülnie.

A harmadik híd jelenleg a tervezési szakaszban tart, a megrendelő a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. jogutódjaként az Építési és Közlekedési Minisztérium. Nagy Sándor szegedi alpolgármester a tőlük kapott tájékoztatás alapján úgy tudja: idén augusztusban az engedélyes, jövő augusztusban a kiviteli terv szintig kell eljutni. „Nyilván az engedélyeztetések során a hatóságok adhatnak kidolgozandó feladatot a tervezőnek, de nem hiszem, hogy ez komoly mértékű csúszást eredményezhetne” – írta kérdésünkre. Izgalmasabb, hogy mikor gurulhat át a hídon az első autó/bicikli/roller. Nos, ez továbbra is homályban marad, mivel a „tervet megvalósítani valószínűleg csak magyar költségvetési forrásból lehetne, de az most nem látszik, hogy mikor áll majd rendelkezésre”.

Bezárni a nagykörúti gyűrűt

Láttuk, hogy már a második híd megépülése előtt is a harmadik hídról álmodoztak, de miért olyan fontos bezárni a nagykörúti gyűrűt? Nagy két szempontot említ:

A Belvárosi híd már így is telített csúcsidőben, a környező utcák sokszor bedugulnak, muszáj tehermentesíteni. Trolik, buszok is haladnak a hídon, a dugóknak a menetidejük látja kárát. (Megkérdeztük, hogy a harmadik híd megépítésével kitilthatják-e az autókat a Belvárosi hídról, de erről döntés még nincs. Számítógépes modellezés szerint a forgalom meghatározó része a harmadik hídra terelődne. Az alpolgármester személyes véleménye szerint ki lehetne alakítani olyan forgalmi rendet, „ami nem jelent teljes zárást, de nem is ösztönöz a Belvárosi hídon át közlekedésre”. Magyarán: a belvárosba jutáshoz ne kelljen megkerülni a fél várost, az áthaladáshoz viszont ne érje meg használni a Belvárosi hidat.) Az 1879-es árvíz utáni körutas városszerkezet lehetővé teszi, hogy Szegednek ne kelljen lepényként szétterülnie, fenntarthatóan növekedjen, rövidebb idő alatt, kisebb infrastruktúra-fejlesztéssel lehessen eljutni A pontból B pontba. A tervezett harmadik híd szegedi és újszegedi oldala is alulhasznosított, Újszegeden mezőgazdasági területek vannak, a szegedi oldalon az egykori teherpályaudvar használaton kívüli része pusztul. A remények szerint „a szegedi oldalon az egyetem fejlesztéséhez, illetve kapcsolódó fejlesztésekhez használható területek válnak elérhetővé, az újszegedi oldalon arra adódik lehetőség, hogy a körútra szerveződve fejlődjön a város lakó, irodai, szolgáltató stb. kapacitása”.

Vasút egyelőre nem lesz

A tervezett harmadik híd helyén egyszer már állt egy gyönyörű vasúti híd. A Szegedet az akkor még Magyarországhoz tartozó Temesvárral összekötő híd túlélte az 1879-es árvizet is, de a trianoni döntés után jelentőségét vesztette, a két sínpárból az egyiket fel is kellett szedni a döntés értelmében. A sorsa a második világháborúban pecsételődött meg, amikor előbb a szövetségesek bombázásai rongálták meg, majd a vörös hadsereg elől hátráló németek robbantották fel a megmaradt nyílásait. A háború után egy-két évig egy fahídon mehetett a vasúti, majd közúti forgalom, de végül az is megszűnt. A pilléreket a hatvanas években elbontották, az újszegedi oldalon áll még a hídfő, emléktábla is emlékeztet a múltra.

photo_camera Az addigra már jelentőségét vesztett vasúti híd egy 1929-es fotón, előtérben a sebészeti klinika tömbje, túloldalon a kendergyár Fotó: Fortepan / Kozma János

photo_camera A híd megmaradt pillérje az újszegedi oldalon egy 2022-es felvételen Fotó: Tóth-Szenesi Attila

photo_camera Emléktábla a pilléren 1988-ból Fotó: Tóth-Szenesi Attila

A rendszerváltás után visszatérő téma volt a vasúti közlekedés helyreállítása Románia felé, sőt Manninger Jenő, az első Orbán-kormány közlekedési államtitkára egy parlamenti felszólalásban azt mondta: a nélkülözhetetlen Duna-hidak után megépülhet a szegedi vasúti híd.

Nos, első ütemben nem lesz vasúti híd, csak közúti, viszont a város kérésére megépül a vasúti hídhoz szükséges pillér is. „A hidas tervező a szerkezet kiválasztásánál is figyelembe vette, hogy később a közúti híd mellé megépülő vasúti híd városképileg is megfelelő legyen, illetve a szerkezet alkalmas legyen a vasúti forgalomra” – írta kérdésünkre Nagy Sándor.

A kertvárosias Bécsi körutat féltik

Habár még messze a híd megépítése, a tervezési szakasz miatt viszont érthető, hogy kilenc civilszervezet, köztük az Energiaklub, A Járda a Gyalogosoké, a Közlekedő Tömeg Egyesület, a Magyar Kerékpárosklub máris bírálatokkal illették az eddig kiszivárgott terveket. Nagy Sándort arra kértük, válaszoljon a kritikákra. (Egyébként ő maga is megfogalmazott egy kritikát. Szerinte a kilenc tiltakozó civilszervezetből nyolc budapesti, ezek egy kivétellel nem rendelkeznek szegedi helyismerettel, közben „minden további tájékozódás nélkül kiadnak egy elég karakteres nyilatkozatot”.)

Nem terveznek közösségi közlekedést a hídra – Egyelőre nem lehet megmondani, milyen közlekedési hálózat alakul ki a hídon és környékén, pont azért, mert a megvalósulás a jövőbe vész, az utazási igények addigra változhatnak, akár komplett lakónegyedek is kinőhetnek a földből. Ezzel együtt terveznek közösségi közlekedést a harmadik hídra, a város olyan teherbírású kandelábereket kért a tervezőktől, amikre troli-felsővezetéket is lehet szerelni, illetve megállókat is kértek.

A már-már kertvárosias Bécsi körút hangulata megváltozna, egyfajta városi autópálya lenne, a jelenlegihez képest hatalmas forgalom zúdulna rá, olyan lenne, mint a Nagykörút Bertalan híd és Mars tér közötti szakasza – Nagy szerint „tekintve, hogy a híd meglehetősen régen szerepel a tervekben, és mert nyilván a Belvárosi hídról átterelődő forgalom itt fog megjelenni, az szerintem nagyon nagy meglepetést nem okozhat, hogy meg fog nőni a forgalom. Hatásainak a mérséklésére a környezeti hatásvizsgálat ad majd szükséges intézkedéseket.”

photo_camera Bécsi körúti hangulat Fotó: Tóth-Szenesi Attila

photo_camera Az Oldal utca vége, a fákon túl épülhet a harmadik híd Fotó: Tóth-Szenesi Attila

Csökkenne a Bécsi körúti lakások értéke – „Az a helyzet, hogy a Nagykörút északi ívén, ahol a legnagyobb a forgalom, elég sok társasház épült az elmúlt években, tehát azt gondolom, van olyan vevő, akinek a Belváros és az elérhető szolgáltatások, vagy pl. itt a déli szakaszon az egyetem közelsége értéket jelent” – válaszolta az alpolgármester.

A Bécsi körúton csökkenne a zöldterület aránya – Kerékpárút is lesz, így valóban csökken a zöldterület, a nyomvonalát viszont úgy alakították ki, hogy minél kevesebb fát kelljen kivágni, illetve a parkolósávban is két parkolónként új fákat és vízáteresztő burkolatot terveztek.

Miért nem lehet meghagyni a körforgalmakat? A jelzőlámpáknál álló autók jobban szennyezik a környezetet – A 2x2 sávos körforgalmak nem férnek el a házak között.

Túlságosan keskeny a másfél méter széles bringaút, kódolva van a konfliktus a gyalogosokkal – Hasonló van a Boldogasszony sugárúton is, az alpolgármester szerint jól működik.

Hol parkolnának azok az autók, amelyek jelenleg a Bécsi körúton parkolnak? – A Bécsi körút és az azon kívüli terület is be lesz vonva a fizetős zónába, így a helyi lakosoknak több hely marad. A Bécsi úton is maradnak majd parkolók.

A híd nyomvonalában lévő újszegedi vasútállomás áthelyezésével lenne-e a közelében városi tömegközelekedés? Nem félő-e, hogy ez csak a Makó felé vezető vasút elsorvasztásához vezetni? – Az új vasútállomás a szőregi helyi járatos busz megállójának közelében lenne. Nagy a válaszában utalt rá, hogy jelenleg napi három vonat megy Makó felé. „Ezek szerint napi három vonat még nem minősül annak – írta. – Talán hadd fogalmazzak úgy, hogy ez a Szőregi úti megoldás már további sorvadást nem fog eredményezni.”

A tiltakozó civilek szerint a híd koncepciója ellentmond annak a városi koncepciónak, hogy Szeged közlekedésének 75%-át tömegközlekedéssel, kerékpárral, vagy gyalog bonyolítják, és csak a maradék 25% a személygépjármű-közlekedés – Nagy szerint a 2018-as felmérésükben voltak közel ezek az arányok, tehát ez nem a jövőre vonatkozó koncepció, hanem egy múltbeli mérés volt. (Amúgy ebben a mérésben 29% volt az autó.)

A harmadik híd autóhasználatra ösztönöz – Nagy szerint a hídon nagyon jó kerékpáros- és gyalogoskapcsolat (valamint közösségi közlekedés) is lesz, szerinte a kerékpáros és a gyalogos közlekedést is ösztönözni fogja.

Nem volt egyeztetés a civilekkel – „Novemberben közmeghallgatást tartottunk (egyébként, mivel formailag nem a mi projektünk, ezt nem is kellett volna nekünk megtenni), ahol természetesen volt civil résztvevő, és meg is tette az észrevételét” – írta Nagy. Az alpolgármester szerint a tervezés pont a beérkezett észrevételek miatt több tekintetben túllépett a látványterveken ábrázolton. Ilyen változás például az, hogy a hídon tervezett kerékpárút a gyalogosforgalomtól külön lesz vezetve.