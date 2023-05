Szijjártó: Rendszerszintű korrupció?!

„A gazdaság évről évre növekszik. Évről évre megdöntjük a beruházási rekordokat. Gondolja, hogy mindez lehetséges lenne, ha rendszerszintű korrupció lenne?!” - érvelt Szijjártó Péter, amikor a CNN riportere, Richard Quest felvetette neki, hogy a Transparency International szerint Magyarország az EU legkevésbé átlátható országa

„Hiszen ha rendszerszintű korrupció van, akkor nincs növekedés, a befektetők nem jönnek, nem hozzák ide a pénzüket. Tehát ez egyértelműen vádaskodás. (...) Miért nem kérdezte meg az itteni befektetőket, a Németországból, Franciaországból, az Egyesült Államokból érkező nagyvállalatokat? Ők is tapasztaltak bármi hasonlót? De ők azt mondják, hogy nem! Ezért fektetnek be. Ha itt, Magyarországon rendszerszintű korrupció lenne, akkor nem fektetnének be újra ebbe az országba.”

Mielőtt rátértek volna a korrupcióra, általában a kormány autoriter hajlamairól és a külföldi kritikákról kérdezték Szijjártót.

„Sértegetnek minket. Folyamatosan sértegetnek minket, Richard, meg kell mondanom.” Méghozzá szerinte azért, mert „itt van egy kormány, amely egyértelműen mainstream-ellenes. Ez egy jobboldali kormány, ez egy kereszténydemokrata kormány, ez egy nagyon hazafias kormány, ez a kormány szembemegy a nemzetközi liberális fősodorral sok fontos kérdésben, és mindeközben ez a kormány sikeres”.

A külügyminisztert az ugandai melegellenes törvényről is kérdezték, amiben szerepel a halálbüntetés lehetősége és az is, hogy 20 évet szabhatnak ki a „homoszexualitás népszerűsítéséért”. (Erre mondta márciusban Bencsik János, a Demokrata főszerkesztője a HírTV-ben, hogy „van egy jó híre”,

Szijjártó azt mondta, nem ismeri a törvényt, de elítéli, ha valakit azért fenyegetnek, mert bármilyen közösséghez tartozik. „(...) ebben az országban, függetlenül attól, hogy ki kibe szerelmes, függetlenül attól, hogy milyen közösséghez tartozik, itt biztonságban van és védi az alkotmány. És amíg ez a kormány a helyén van, addig senkinek sem kell félnie, senkinek sem kell félnie, tartozzon bármilyen közösséghez, legyen szerelmes bárkibe is” - mondta.

Két éve a magyar kormány betiltotta az iskolákban a „homoszexualitás népszerűsítését”, bár nem tudták megmondani, mit jelent ez a fogalom. Egyúttal plakátkampányt indítottak a „szexuális propaganda” ellen.

photo_camera Richard Quest, a CNN riportere és Szijjártó Péter Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Az interjúban felmerült az is, hogy Szijjártó arról beszélt, „istentelen ideológiák” fenyegetik az iskolákat.

„Én a következőkre gondoltam: vannak egyértelmű tendenciák, amelyek elítélik a vallási szervezeteket, amelyek úgy gondolják, hogy vallásosnak lenni valamiféle retrográd dolog, akik azt mondják, hogy vallásosnak lenni valami rossz – erre gondoltam.