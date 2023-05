Montana meglépte: valóban betiltották a TikTokot

Montana kormányzója a héten aláírta azt a helyi törvényt, mely alapján jövő január 1-től a szolgáltatók nem kínálhatják app store-jaikban letöltésre a TikTok alkalmazást. Ezzel Montana lett az első amerikai szövetségi állam, amelyben lényegében betiltották a TikTok terjesztését - a használatát nyilván lehetetlen volna korlátozni. Az egyelőre kétséges, hogy a szabályozás jövő januárban valóban életbe léphet-e, mert szinte száz százalékig biztos, hogy a ByteDance, a TikTok kínai tulajdonosa jogi útra tereli a kérdést, és bírósághoz fordul az ügyben.

A TikTokkal szemben évek óta erős a gyanú, hogy az alkalmazással gyűjtött adatokhoz a kínai titkosszolgálat is hozzáférhet. A ByteDance ugyan tagadja, hogy bármilyen adathoz hozzáférést biztosítana a kínai szolgálatoknak, csak hát a kínai technológiai iparra nagyon is kiemelten figyel a kínai hírszerzés, ráadásul a technológiai szektorban a kínai Népi Felszabadító Hadsereg is kifejezetten aktív. Épp ezért az elmúlt hónapokban számos nyugati országban korlátozták a közszférában a TikTok használatát, amelyet elvben például az Európai Parlament és az Európai Bizottság dolgozói se telepíthetnek már eszközeikre.

A TikTok már jelezte, hogy nem adja magát harc nélkül. Közleményük szerint a montanai szabályozás "korlátozza a montanaiak alkotmányban biztosított szólásszabadságát", a cég pedig minden szükséges lépést megtesz majd "felhasználóink jogainak védelmében Montanán kívül és belül".

A TikTok megfékezése amúgy nem ígérkezik egyszerű feladatnak: csak az USA-ban több mint százmillió felhasználójuk van, és nagyon is kérdéses, hogy hogyan lehet bármilyen tilalmat foganatosítani a céggel szemben, ha már az alkalmazásuk eleve több százmillió eszközre lett telepítve világszerte. Hogy mást ne mondjunk, ha netán életbe is lépne jövő januárban a montanai törvény, semmi garancia nincs arra, hogy a montanaiak VPN-eket használva ne tudnák telepíteni a szoftvert a telefonjukra. (Via The Guardian)