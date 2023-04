Montana államban hamarosan betilthatják a TikTokot

Montana állam döntéshozói elfogadták a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi, hogy betiltsák a kínai ByteDance által üzemeltetett TikTokot, írja az Engadget.

Az 54-43 arányban megszavazott javaslat előírná, hogy az alkalmazásboltoknak (Google Play, App Store) blokkolniuk kell a - Bede Márton cikke szerint közösségi médiának már rég nem nevezhető - TikTok elérhetőségét az államban. Ha a helyi republikánus kormányzó aláírja a javaslatot, a tiltás 2024 előtt nem léphet életbe. Addigra még az is előfordulhat, hogy a kongresszusi meghallgatáson túl a föderális törvényhozás talán kezd is valamit a platformmal, melynek használatát több országban is betiltották a kormányzati eszközön. A TikTokkal kapcsolatos aggályokról Solti Hanna írt korábban.