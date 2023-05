Medvék közti konfliktusra figyelmeztetnek a nógrádi medvefigyelők

Több medve is lófrálhat a nógrádi Ságújfalu és Etes között, így előfordulhat a medvék közt konfliktus, erre figyelmeztet a Nógrád megyei medve figyelő facebook oldal. Az oldal adminjai szerint a korábban Karancsberényben észlelt fiatal medve tette át székhelyét erre a környékre, ahol egy erdő szélén látták, ott viszont már észleltek egy másik medvét is. A Nool.hu-nak egy olvasó el is küldött egy videót Etes környékéről, bár hogy ezen melyik medve látszik, aki előbb járt a környéken, vagy aki még csak most vándorolt ide, nem tudni.

A medvefigyelők mindenkit arra figyelmeztetnek, hogy ne veszélyeztesse az épségét egy fényképért, az állattartókat pedig türelemre, higgadtságra és óvatosságra kérik. Hogy ez mennyire lesz hatásos, az kérdés, egy környékbeli gazda például a múlt héten már arról posztolt, hogy a félmillió forintot érő törzskönyvezett juhait egy medve marcangolhatta szét. Akik pedig pánikolnának attól, hoyg a környék medveháború csataterévé változhat, az oldal szerkesztői szerint kevés az esélye, hogy a medvék a falvak közelébe merészkednének.

Az elmúlt hetekben sűrűsödtek a medveészlelések az országban, egy hete a Bükki Nemzeti Park egyik kihelyezett kamerája videózott le egy medvét, akit a nemzeti park dolgozói Mihálynak neveztek el.