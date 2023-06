A százmilliárdos vagyon határán az Orbán-család

Nem lehet könnyű Orbán Viktor élete, hiszen a közismerten szerény körülmények között élő, kisebb megtakarításokkal rendelkező miniszterelnök közvetlen környezetében egymást érik a milliárdosok. Pár éve már írtunk arról, hogy Mészáros Lőrinc gazdagodása az Orbán Viktorral való évtizedes barátságát is kockára teheti, de most már Orbán családtagjai is elképesztő vagyonokat halmoznak fel, miközben a miniszterelnök leszegett fejjel, potom fizetésért harcol közös életünk előmozdításán.

A G7 friss összesítése szerint a családtagok vagyona a százmilliárd forintos határt súrolja. Mint cikkükből kiderül, Orbán apja, Orbán Győző bányászati cége tavaly hatmilliárd közeli bevétellel és kétmilliárd forintot meghaladó profittal zárt. A Dolomit Kft-nél realizált 35 százalékos nyereségráta kiugróan jónak számít a szektoron belül, és a család béke megőrzése érdekében reméljük, hogy az ilyesmire máskor oly fogékony kormány nem tervezi extraprofitadókkal sújtani a céget.

Érdekesség, de a cégből a teljes profitot kivették a tulajdonosok, és a Fidesz 2010-es hatalomra kerülése óta a család bányászati és kapcsolódó cégei így összesen közel 10 milliárd forintnyi osztalékot fizettek ki.

A bányához képest is jobb bizniszt jelentett a vagyonkezelés: Orbán Viktor veje, Tiborcz István-féle BDPST Zrt. alkalmazottanként másfél, összesen közel 22 milliárd forintos nyereséget hozott össze 2022-ben. A vállalat eredetileg ingatlanos beruházásokkal foglalkozott, de most már fő bevételi formája a vagyonkezelésből van. És mint a lap írja, májusban a 100 leggazdagabb magyart összegző kiadvány Tiborcz vagyonát 70 milliárd forintra becsülte, de akkor még nem lehetett ismerni a BDPST friss számait, amely nyomán az Orbán-családtagok ismert vagyona átlépheti a százmilliárd forintot.