Putyin felköszöntötte kedves barátját, a hetvenedik születésnapját ünneplő Hszi Csin-pinget

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedves üzenettel köszöntötte hetvenedik születésnapján Hszi Csin-ping kínai elnököt.

Putyin azt írta, nehéz túlbecsülni az erőfeszítéseket, melyeket Hszi a kínai-orosz kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért tesz. Ezért is bízik benne, hogy a konstruktív párbeszéd a jövőben is folytatódik majd.

photo_camera Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin kezel a Kremlben 2023 március 21-én Fotó: ALEXEY MAISHEV/AFP

Hszi újraválasztására is kitért Putyin, aki szerint a kínai elnök által választott út széles támogatottságát jelzi, hogy Hszi már a harmadik ciklusában vezetheti Kínát. Putyin azt is írta, hogy a gazdasági növekedés, a kínai emberek életminőségének javulása és Kína világpolitikai pozíciójának erősödése is Hszi érdeme.

Hszi márciusban kezdhette meg harmadik ciklusát kínai elnökként. Korábban hasonlóra nem volt példa, ugyanis a szokásjog szerint két ciklus után át kellett adnia az aktuális vezetőknek a pártfőtitkári és elnöki pozícióikat.

(via The Moscow Times)