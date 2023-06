Ízléstelennek tartja az ukrán fotós, ahogy a magyar kormány felhasználta a fényképét

„Nem is tudom, mit mondjak. Furcsa, hogy Magyarország, azaz a szomszédunk az, aki minden lehetőséget megragad arra, hogy nehezebbé tegye a mi életünket itt Ukrajnában, miközben az egész nyugati világ egyesült, hogy segítsen nekünk”. Ezt Mihajo Palincsak mondta a 444-nek. Ő az az ukrán fotós, aki az Izjum melletti erdőben márciusban elkészítette azt a fotót, ami a napokban egy új magyar kormányhirdetés fő motívumává vált.

Hétfői cikkünkben részletesen leírtuk, kik voltak azokban a sírokban, amikből a magyar kormány politikai hirdetést csinált. A 45 ezer lakosú várost hat hónap orosz megszállás után szabadította fel 2022 szeptemberében az ukrán hadsereg az őszi ellentámadási hullámban. Az orosz csapatok kivonulása után fedezték fel, hogy a város szélén a megszállók egyfajta rögtönzött temetőt hoztak létre. „Az egyik gödörben egy egész család feküdt, szülők és két gyerek. A lábuk alapján próbálják őket azonosítani” – mondta egy munkás a Telexnek nem sokkal a város szeptemberi felszabadítása után.

photo_camera „Keresztek láthatók egy erdei sírhelyen az exhumálás után az ukrán erők által októberben felszabadított Izjum városában, a Harkivi területen. Izjumot 2022. szeptember 10-én az ukrán fegyveres erők ellentámadása során felszabadították, de a várost súlyosan megrongálták az orosz lövések és az orosz megszállás, az épületek 80%-a megsérült. A térségben ukrán civilek és katonák tömegsírjait, köztük kínzások nyomait is felfedezték” – részlet Mihajlo Palincsak képleírásából. Fotó: SOPA Images/Mykhaylo Palinchak / SOPA Images

A fotó felhasználásával ezt a történetet használja a kormány kontextus nélkül a „békepárti” narratívájához. Hogy ez a békepártiság hogy illeszkedik amúgy az orosz érdekekhez, arról nem sokkal Izjum felszabadítása után írt Rácz András a 444-en. „[…] a jelenlegi helyzetben ez szinte kizárólag Oroszország érdekét szolgálná. Lehetővé tenné, hogy Moszkva stabilizálja a pozícióit mind a frontvonalakon, mind a megszállt területeken” – írta.

Az új adalék még a bombaként ábrázolt szankciók után is, hogy ehhez a törekvéséhez olyan sírok fotóját használja fel a magyar kormány, amiben oroszok által lemészárolt civilek is feküdtek. Egy olyan üzenetet illusztrálnak, amiben elrejtik, kik voltak ezek a halottak, és miért kellett így végezniük – írja Plankó Gergő a hétfői cikkben, és Palincsaknak, a fotósnak is ez fáj a legjobban.

„A leírás nélkül semmi nem derül ki arról, valójában mi látható a képen. Így ez csupán ízléstelen hatásvadászat – mondja – nem vagyok tehát boldog, de mit lehet tenni. Az ügynökségtől megvették a képet, azt csinálnak vele, amit akarnak.”

Hogy semmit sem lehet tenni, az nem ilyen egyszerű kérdés. Palincsak a nem túl ismert SOPA Images nevű, hongkongi székhelyű ügynökségnek készíti a képeit. Izjumi sorozatát is nekik adta el, azonban a SOPA-tól megvette a már annál jobban ismert Reuters. Hogy a kormány a brit híróriástól töltötte-e le a képet, nem lehet pontosan megmondani.

Beszéltünk azonban Teisenhoffer Viktóriával, a Reuters magyarországi irodájának sales managerével. Felhívta a figyelmünket arra, hogy az ügynökség által terített fotókat alapvetően hír kontextusban lehet a szerződés szerint felhasználni. Egy teljesen más típusú szerződés teszi lehetővé azoknak kereskedelmi vagy egyéb reklámcélú felhasználását. Ilyenje pedig biztosan nincs a magyar kormánynak. Továbbá ebben az esetben mindenképp szükséges beszerezni a képet készítő fotós joglemondó nyilatkozatát még azelőtt, hogy a hirdetés kikerülne a közönség elé. Mihajlo Palincsakot márpedig senki sem kereste azzal, hogy kormányhirdetésekre használnák a képeit. Kérdéseinket erről ezért elküldtük a Kormányzati Tájékoztatási Központnak.