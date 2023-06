A szombati kegyelem után Putyin megint árulónak nevezte a felkelés vezetőit

Minden zsarolás és belső zavargások előidézésére tett kísérlet kudarcra van ítélve- mondta Vlagyimir Putyin a hétvégi Wagner-felkelés után az állami tévében hétfő este. Szerinte „Oroszország ellenségei” azt akarták, hogy az ország véres belharcokba fulladjon, de elszámították magukat. Megköszönte az oroszok kitartását, egységét és hazaszeretetét. Szerinte a közvélemény, a pártok, a vallási szervezetek és az egész társadalom határozottan kiállt az alkotmányos rend mellett.

Azt mondta, hogy a wagneresek megpróbálták kihasználni a helyzetet, de szerinte a fegyveres lázadást mindenképpen leverték volna. „A lázadás szervezői, miután elárulták az országot, elárulták azokat is, akik velük voltak.” Szerinte a lázadók azt akarták, hogy a katonák egymást öljék, ugyanezt a végeredményt akarták Kijevben is. Megjegyezte, hogy az ellenfeleik „dörzsölték a tenyerüket, arról álmodoztak, hogy bosszút állnak a fronton és az úgynevezett ellentámadás során elszenvedett kudarcokért, de elszámították magukat”.

De beszélt arról is, hogy a Wagner-zsoldosok túlnyomó többsége a hazafi, szerinte őket sötét módon használták fel. Most az orosz hadvezetéssel való együttműködáést, illetve szabad elvonulást ígért nekik: „Köszönöm azoknak a katonáknak és a Wagner-csoport parancsnokainak, akik az egyetlen helyes döntést hozták, és nem mentek bele a testvérgyilkos vérontásba, megálltak az utolsó vonalnál. Ma lehetőségük van arra, hogy a védelmi minisztériummal vagy más biztonsági szolgálatokkal való szerződéskötéssel tovább szolgálják Oroszországot, vagy visszatérjenek közeli és szeretteikhez. Aki akar, az mehet Fehéroroszországba is. Ígéretemet be fogom tartani. Ismétlem, a választás mindannyiukon múlik, de biztos vagyok benne, hogy az orosz katonák, akik felismerték tragikus hibájukat, ezt fogják választani.”

Putyin köszönetet mondott mindazoknak, akik a felkelők útjába álltak, beleértve az áldozatul esett pilótákat is. Azt mondta, a szombaton kezdetétől fogva az elnök közvetlen utasítására történtek lépések a vérontás elkerülése érdekében. De azt mondta, ehhez idő kellett, időt kellett adniuk a felekelés résztvevőinek, hogy „észhez térjenek, hogy megértsék, hogy tetteiket a társadalom határozottan elutasította, és hogy milyen tragikus, pusztító következményekkel jár Oroszországra, államunkra nézve az a kaland, amibe belekeveredtek”.

Vlagyimir Putyin legutóbb szombaton mondott nyilvános beszédet, amikor a Wagner zsoldosai éppen Moszkva felé meneteltek. Akkor azt ígérte, hogy megbüntetik a fegyveres felkelés vezetőit, estére mégis azt ígérték Jevgenyij Prigozsinnak, hogy ejtik az ellene felhozott vádakat, ha visszafoirdítja a seregét. Hétfőn Prigozsin azt állította, nem akarták megdönteni a hatalmat, csak a Wagner feloszlatását szerették volna megakadályozni és a hadvezetést elszámoltatni a hibákért. (via RIA)