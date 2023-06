„Putyinnak a nyomát se láttuk”

Különös véget ért egy nap után a piti bűnözőből Vlagyimir Putyin hathatós támogatásával magát előbb oligarchává, majd egy magánhadsereg élén orosz nagyvárosokat megszállni képes hadúrrá kinövő Jevgenyij Prigozsin és zsoldosainak zendülése. Miközben a Wagner magánhadsereg alakulatai lényegében akadálytalanul vágtak át Oroszországon, és már csak háromszáz kilométernyire voltak Moszkvától, az egykor étkeztető bizniszei miatt csak Putyin séfjeként emlegetett büntetett előéletű erősember váratlanul visszavonulót fújt.

photo_camera Vlagyimir Putyin 2023. június 22-én, a moszkvai Győzelmi Múzeum kiállításának megtekintése után, egy nappal Jevgenyij Prigozsin zendülése előtt se tűnt már vidámnak. Fotó: YEGOR ALEYEV/AFP

Bár ő maga erről nem tett említést - pedig az elmúlt hónapokban igen szószátyárnak bizonyult, és a zendülést lényegében végigkommentálta a Telegramon -, a belarusz kormány illetékese hamarosan elárulta, hogy Prigozsinnal Aljakszandr Lukasenka kötött alkut. Mielőtt bárki azt gondolhatta volna, hogy ez csak valami trükkös önmarketing, maga Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök hangosbeszélője is megerősítette ezt, kiegészítve, hogy Prigozsin maga is Belaruszba távozhat.

Ez több szempontból is váratlan fordulat volt, és nem csupán azért, mert három éve a belarusz hatóságok még azzal a gyanúval vettek őrizetbe majd három tucatnyi wagneres zsoldost, hogy azok Lukasenka megdöntésére szervezkedtek, hanem mert a sokat megélt egykori TSZ-elnök hatalma nagyon is ingatag, a legutóbbi elnökválasztás teljesen nyilvánvaló elcsalása óta Lukasenka lényegében az orosz haderőre támaszkodva tudta csak megtartani hatalmát.

Vagyis eddig kiszolgáltatott helyzetben volt, amit Putyin és az orosz vezetés ki is használt az orosz-belarusz viszony moszkvai igények szerinti szorosabbra fűzésére, legyen szó akár arról, hogy az országot kiindulópontnak használták Ukrajna lerohanásához, a belarusz hadsereget pedig arra, hogy komoly ukrán erőket kössenek le a fronttól távol, vagy éppenséggel arról, hogy taktikai atomfegyvereket telepítsenek oda a NATO keleti arcvonalának fenyegetésére.

Ha tehát van nyertese Prigozsin bukott zendülésének, az minden jel szerint Lukasenka, aki Putyinnak tett szívességét könnyen forintosíthatja saját hatalmának és szerepének megerősítésére.

De Lukasenka szerepvállalása egyben rámutatott egy másik fontos szereplő szerepvállalására, vagyis inkább annak hiányára. Vlagyimir Putyinéra, aki Oroszország elnökeként lényegében egy előre rögzített felvételről közölt beszéden kívül nem kommentálta a helyzetet. A Meduza értesülései szerint ugyan az orosz hatóságok már június 23-án, pénteken egyeztetni kezdtek Prigozsinnal - a zsoldoshadsereg vezére aznap jelentette be, hogy csapatai megindulnak Moszkvába, hogy leváltsák a hadsereg vezetését -, Putyint nemhogy az orosz területvédelem, a Nemzeti Gárda vezetői, de még az elnöki hivatal dolgozói és legközelebbi munkatársai se érték el. Az autokratikus rezsim egyszemélyi vezetőjének távollétében pedig eluralkodott a tanácstalanság, ami teljesen nyilvánvalóvá is vált abból, hogy láthatóan senki se mert semmilyen határozott parancsot kiadni az országba behatoló, a tizedik legnagyobb orosz várost lényegében ellenállás nélkül megszálló 25 ezres sereg feltartóztatására, mely így másnap akadálytalanul folytathatta útját Moszkva felé.

Pedig a Meduza forrásai szerint június 24-én napközben már maga Prigozsin is megpróbált kapcsolatba lépni Putyinnal, de "az elnök nem akart beszélni vele". Ekkor csapatai már közel jártak az Oka folyóhoz, ahol az orosz hadsereg és a nemzeti gárda alakulatai a hidak felszedésével kiépítették Moszkva első védvonalát, és ahol a pillanatnyi állás szerint a két félnek meg kellett volna ütköznie. A Meduza forrásai szerint Prigozsin ezt próbálta volna elkerülni, miután nyilvánvalóvá vált, hogy korábbi hencegő kijelentéseivel szemben az orosz haderő fele mégse áll a zsoldoshadserege mellé.

A Meduza értesülései szerint Prigozsin békülékennyé válása után se Putyin, hanem az elnöki adminisztráció vezetői kezdtek egyeztetéseket kabinetfőnöke, Anton Vaino és az orosz nemzetbiztonsági tanács titkára, Nyikolaj Partusev egykori kémfőnök, valamint Borisz Grizlov minszki orosz nagykövet vezetésével. Lukasenka ennek a csoportnak a követeként tárgyalt végül Prigozsinnal.

A zendülés óráiban nem csupán Putyinnak veszett nyoma. Prigozsin pénteken azzal a határozott céllal indult neki Moszkvának, hogy eltávolítsa Szergej Sojgu hadügyminisztert és Valerij Geraszimov vezérkari főnököt, az orosz hadsereg két legfőbb vezetőjét. Na, kettejüknek azóta se híre, se hamva, ők még előre rögzített üzeneteket se tettek közzé azóta se, hogy Prigozsin zendülése elbukott. Hogy most mi lesz a sorsuk? Arról még a Meduza forrásai is csak találgatni tudtak. Akadnak, akik szerint jöhet változás az orosz hadügy élén, de nem Prigozsin követelésére, hanem "belülről fakadó kezdeményezésként". Mások szerint ugyanakkor kétséges, hogy most bárkit leváltsanak, hiszen az behódolásnak látszana, márpedig "Putyin szinte sosem enged a körülmények nyomásának, és nem hajlandó meghajolni előttük".

De azt most még a hozzá közeli körökben is elismerik, hogy a zendülés megrengette a pozícióját, amit jelez, hogy az egy szál előre rögzített felvételről leadott beszédén túl egyáltalán nem szólalt meg. "Nyomát se láttuk szombaton" - mondta egyikük a Meduzának, amely szerint az se biztos, hogy egyáltalán Moszkvában tartózkodik. Bár Peszkov állítása szerint Putyin szombaton "iratokon dolgozott", a katonai vezetési központként is szolgáló elnöki különgép a repülőkövető alkalmazások adatai szerint június 24-én felszállt Moszkvából, majd valahol Tver térségében kikapcsolta a jeladóját. (Via Meduza)