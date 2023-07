Nemcsak eltörölték a földadót, de még azt is visszafizettetik, amit eddig beszedtek az önkormányzatok

A péntek esti Magyar Közlönyben megjelent két, a földadót is érintő jogszabály. Az egyik az a törvény, ami a helyi adókról szóló szabályozást írja át úgy, hogy helyi adót bármire kivethet egy önkormányzat, kivéve az alábbiak: a termőföld, a termőföld tulajdonjoga, valamint a termőföldre ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog. Ezt a szeptember elején hatályba lépő törvényt július 4-én fogadta el a parlament, a megjelenése tehát nem okozott meglepetést.

Annál inkább a másik jogszabályé. Az a kormányrendelet ugyanis azt írja elő, hogy az önkormányzatok a már beszedett földadót is fizessék vissza az adózóknak, méghozzá idén október 1-jéig (aki pedig nem fizetett eddig földadót, annak már értelemszerűen nem is kell). A kormány arra is kötelezte a településeket, hogy az új törvénnyel ellentétes helyi rendeleteket szeptember 2-ig hatályon kívül helyezzék.

A földadót több mint ötven magyarországi önkormányzat vezette be az elmúlt években. Politikai ügy azonban akkor lett belőle, amikor tavaly ősszel a Márki-Zay Péter vezette hódmezővásárhelyi önkormányzat úgy döntött: megadóztatja a település közigazgatási területéhez tartozó termőföldeket (és hasonlót fontolgatott a közeli Szentes városvezetése is). Miközben a korábbi, sokszor fideszes vezetésű önkormányzatok földadója senkit nem zavart a kormányoldalon, a volt ellenzéki miniszterelnök-jelölt vezette város ilyen intézkedésének azonnal nekiment az uniós jogsérelmet emlegető agrártárcától a kuláküldözésről beszélő Lázár Jánosig mindenki. Lázár heves reakciója persze természetes: a fideszes politikus nemcsak miniszter, hanem nagybirtokos is, akinek jelentős földterületei vannak a térségben.

Ezek után természetes volt, hogy a földadó lehetőségét is törvényben tiltsák meg - majdhogynem csak az mondható meglepetésnek, hogy a törvényjavaslatra idén májusig kellett várni. A visszafizettetési kötelezettség viszont meglepő, és az érintett önkormányzatok idei gazdálkodását visszamenőleg is érintő döntés. Igaz, aligha lesz nekik súlyos érvágás - a politikai vihart okozó vásárhelyi önkormányzat például évi 80 millió forintos bevételt várt az idén januártól életbe léptetett adókból. A város költségvetése eközben nagyjából 20 milliárd forint.