Kiszárad a Titicaca-tó

A Titicaca-tó száraz medrében állva panaszkodik a Reuters stábjának Isabel Apaza arról, hogy mivel nincs víz a tóban, nem lesz mit enni adni az állatainak. Apaza a bolíviai Huarina közösség tagja, számukra a Titicaca-tó bizonyos értelemben a megélhetést is jelenti.

A Bolívia és Peru határán elterülő tó vízszintje minden idők legalacsonyabb méréséhez közeledik. Ha még harmic centit csökken, eléri az 1996-ban mért rekordot – mondta Lucia Walper, a bolíviai hidrológiai és meteorológiai szolgálat tisztviselője a Reutersnek. A tó partjának hosszabb szakaszai mentén az egykor termékeny területek az utóbbi időben gyakorlatilag porrá váltak. Az erősebb napsugárzásnak és a párolgásnak még jobban ki van téve a tó, hisz az Andok több mint háromezer méteres magasságában van.



photo_camera Isabel Apaza a száraz mederben. Fotó: CLAUDIA MORALES/REUTERS

Mindez természetesen a klímaváltozásnak köszönhető, amely Dél-Amerikában látványosan megmutatja a hatását épp. A kontinensen télnek kéne lennie, de ahogy azt mi is megírtuk, úgy tűnik, idén elmarad a hideg évszak. Az argentin fővárosában, Buenos Airesben például 117 év óta ez a legmelegebb augusztus eddig. De Argentínától északabbra is hasonló a helyzet, Paraguayban és Bolíviában is 37-39 fokokat mértek a hét folyamán, Chilében pedig közel 40 fok volt. Brazília déli régiójában sem könnyebb a helyzet, és nem zárták ki, hogy negyven fok fölé kúszik a hőmérséklet a napokban.