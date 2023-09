Az országos főrabbi megszólította a Horthyt dicsérő Lázárt, a miniszter válasz helyett kirakta a beszédét, amiben valóban a volt kormányzót méltatja

Vagy az országos főrabbi, Frölich Róbert üzenetére reagált Lázár János vagy csak most ért odáig a stábja, hogy kirakják a miniszter vasárnapi beszédét, de most már mindenki maga is meghallgathatja, ahogy Lázár Horthy Miklóst magasztalja.

A miniszter sajátos módon vonódott be a vasárnapi Horthy-megemlékezésbe. A volt kormányzó újratemetésének 30. évfordulóján tartott rendezvényen több fideszes képviselő is ott volt, de Lázár csak az esemény végén beszélt Horthy Miklósról és fiáról is. Egy vasúttörténeti kiállítás apropóján értékelte a volt kormányzót is úgy, hogy Horthynak kijár az emlékezés és a főhajtás, azért, mert „Horthy Miklósban egy kivételes államférfit tisztelhetünk, aki igazi hős katona volt és igaz magyar hazafi. Horthy Miklós és társai voltak azok, akik megmentették a széthulló Magyarországból a trianoni kis Magyarországot”.

A Telex hétfői helyszíni beszámolója alapján osztott meg Frölich Róbert főrabbi Lázárral két Horthy idézetet is, amiben az antiszemita volt kormányzó a zsidókról írt, a második idézet egyenes egy Hitlernek írt levélből származik. Ebben Horthy jelezte, hogy elsőként emelt szót „a zsidók destruktív magatartása ellen”, és azóta megfelelő intézkedéseket tett befolyásuk visszaszorítására. „A zsidók fokozatos kikapcsolására vonatkozó további intézkedések folyamatban vannak, s amint meg lesznek teremtve elszállításuk feltételei, ezt végre is fogjuk hajtani.”

Frölich bejegyzésében úgy fogalmazott: „Világos és egyértelmű beszéd. Az összes ilyen beszéd miatt nem ismerhettem meg az apám családját, anyám családjának nagy részét. Meg lettek teremtve tudniillik a feltételek.”

Erre egyelőre direktben nem reagált Lázár.

A Fidesz és Orbán Viktor sajátos hozzáállását Horthyról ebben a cikkben foglaltuk össze.